Evropski voditelji so se v Londonu sestali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, da bi oblikovali alternativni načrt za vzpostavitev miru v Ukrajini. Pobudo je predstavil britanski premier Keir Starmer, ki je poudaril, da mora Evropa povečati podporo Ukrajini in zagotoviti njeno obrambno sposobnost. Pri tem so izpostavili potrebo po varnostnih zagotovilih za Evropo in nadaljnjem sodelovanju z ZDA, kljub spremembam v ameriški politiki po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo.

Po napetem srečanju v Beli hiši je Zelenski v Londonu podpisal sporazum o britanski vojaški pomoči Ukrajini v vrednosti 2,74 milijarde evrov, financiran z dobički iz zamrznjenega ruskega kapitala. Moskva je ostro zavrnila možnost napotitve evropskih vojakov v Ukrajino, pri čemer je zunanji minister Sergej Lavrov poudaril, da ZDA izražajo željo po končanju vojne, medtem ko Evropa vztraja pri nadaljevanju konflikta. Ameriško-ruska pogajanja so po njegovih besedah potekala v bolj pragmatičnem tonu, brez vsiljevanja enostranskih pogojev.