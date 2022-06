Pasji dnevi

Varčevanje z energijo pri ogrevanju in hlajenju seveda ni povezano le s temperaturo, ki jo dosegamo, načeloma pa velja, da s stopinjo več ali manj porabimo šest odstotkov več ali manj energije. Te podatke so lahko dobili le z merjenjem.

Dobro poznavanje stavb in prilagajanje delovanja klimatskih naprav razmeram je že dobra pot do prihrankov. Nenazadnje imajo vse javne in večina drugih stavb opravljen energetski pregled.

Kakšne temperature bo vlada predlagala in se jih potem tudi držala, še ni znano. Zdravstvena priporočila pravijo, da je temperatura v prostoru lahko za sedem stopinj nižja kot zunaj.