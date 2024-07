Žarek energije

Proizvodnja električne energije iz sonca se letos v Sloveniji opazno povečuje, saj se je v prvih petih mesecih v primerjavi z istim obdobjem lani več kot podvojila, kar pa je še posledica lanskega navala, saj so investitorji lovili zadnjo možnost za ohranitev letnega neto merjenja v prihodnosti. Sončna energija tako poleg hidro-, termo- in jedrske postaja pomemben vir v strukturi slovenskih elektroenergetskih virov. V postopku pa so gradnje nekaterih novih večjih sončnih elektrarn, tudi na vodi.