Žirija nagrade kresnik je začela delo

Medijska hiša Delo bo 23. junija podelila že 35. nagrado kresnik za najboljši izvirni roman preteklega leta. Prvi sestanek žirije v osveženi sestavi je minil živahno: žiranta in žirantke so si zastavili osnovni načrt dela, si naložili prve bralske izzive ter se že dogovorili za naslednje srečanje. Z vsakim bo nabor romanov ožji.

»Štirimesečno bralsko potovanje začenjamo v malce spremenjeni postavi, z dvema novima članicama, in vzdušje na prvem sestanku je bilo optimistično, hiter pogled na seznam, ki smo ga prejeli iz Narodne in univerzitetne knjižnice, pa govori o nič manjšem obilju slovenskih romanov kot prejšnja leta. Letos se je začasna številka ustavila pri 199 delih, vendar jih bomo po izločanju neustreznih seveda obravnavali manj, verjetno še zmeraj okrog 150.

Prvi vtis ob pregledovanju da misliti, da se žanrsko pisanje, predvsem kriminalnih romanov, zelo opazno bohoti, skoraj prepričan pa sem, da bomo med vsemi deli našli dovolj knjig s takim nabojem, ki jim bo na svetovni dan knjige aprila omogočil prehod v izbrano deseterico,« je vtise po prvem srečanju strnil predsednik žirije Igor Bratož, poleg katerega bodo o 35. kresniku odločali še docent na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo FF UL Igor Žunkovič, literarna kritičarka in književna prevajalka Tanja Petrič, prevajalka in literarna zgodovinarka Seta Knop ter pesnica in prevajalka Kristina Kočan.

Nagrado kresnik je lani prejela Anja Mugerli za roman Pričakovanja (Cankarjeva založba, 2023).