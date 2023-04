Izgubljeni filmski trak našli na boljšem sejmu

V nadaljevanju preberite:

Slovenska Kinoteka je v sodelovanju s kalifornijsko fundacijo Sunrise Foundation for Educatuion and the Arts filmskim sladokuscem omogočila edinstveno doživetje ogleda nemih filmov Mesto brez Judov in Mož brez sveta, z živo glasbeno spremljavo svetovnih priznanih skladateljev in glasbenikov Donalda Sosina in Alicie Svigals. Oba filma sta bila v Sloveniji predvajana prvič.