Množično praznovanje medkulturnega dialoga

Ob mednarodnem dnevu frankofonije, 20. marcu, Francoski inštitut v Sloveniji že dvanajstič s partnerji pripravlja Festival frankofonskega filma. V Kinodvoru in Slovenski kinoteki bo do 26. marca na ogled sedem filmov v ­francoskem jeziku in en slovenski s francoskimi podnapisi.

Z nocojšnjo projekcijo v Kino­dvoru bo festival odprl Daaaaaalí!, poklon umetniku, čigar največja umetnina je bila po mnenju reži­serja filma Quentina Dupieuxa njegova osebnost. »Dalí kot človek, kot genij komuniciranja, me navdušuje skoraj bolj kot Dalí umet­nik. Všeč mi je, kako je nenehno skušal ubežati lastni podobi tako, da se je z njo igral. To je tudi način, na katerega se mu poklanjam v filmu. Daaaaaalí! je nefilm o umet­niku, ki nikoli ne bi hotel, da bi ga pospravili v predalček. Zato smo se morali zazreti v vesolje in se podati v kraje, ki niso daleč od norosti – tako kot je počel on. Posneti nor film za genija,« je povedal.

»Daaaaaalí! je nefilm o umet­niku, ki nikoli ne bi hotel, da bi ga pospravili v predalček,« pravi Quentin Dupieux. FOTO: promocijsko gradivo

Raznolikost žanrov in zgodb

Na sporedu bodo še švicarski film Strela (Foudre) o sedemnajstletnici, ki se vrne iz samostana domov na podeželje, da bi razrešila sestrino nenadno smrt, ob tem pa se bori proti zadušljivemu domačemu okolju, triinpolurna francoska novovalovska mojstrovina Mama in kurba (Maman et la putain) Jeana Eustacha, študija posameznikov v ljubezenskem trikotniku, pa tudi francoske družbe po prelomnem letu 1968, kanadski dokumentarni film Morje, kot se vidi iz srca (L'Océan vu du cœur), poln vpogledov v pestrost in bogastvo morja kot naravne sile, obenem pa opozoril o škodljivih vplivih človeka nanj, Jaz, črnec (Moi, un noir) Jeana Roucha iz leta 1958, »etnografski dokument, ostra kritika evropskega kolonializma in radikalna prelomnica v zgodovini filma« o mladeničih iz Slonokoščene obale, ki v prostem času oponašajo zahodnjaški način življenja, Znamenje (Augure), zgodba o štirih likih, obtoženih čarovništva, kandidat za oskarja in dobitnik nagrade posebni pogled v Cannesu, ter slovensko-hrvaško-srbska koprodukcija Zbudi me Marka Šantića, dobitnica petih nagrad vesna na lanskem Festivalu slovenskega filma (FSF) v Portorožu, ki bo prikazana s francoskimi podnapisi sklenila Festival frankofonskega filma.

Sklepnemu filmu FFF Zbudi me, ki bo 26. marca prikazan s francoskimi podnapisi, bo sledil pogovor z ustvarjalci. FOTO: promocijsko gradivo

Ta intimna družinska drama z elementi kriminalke je Šantićev tretji celovečerec. V ospredju je Rok (Jure Henigman), ki se po izgubi spomina iz idiličnega turističnega kraja vrne nazaj tja, kjer je odraščal. Ne spomni se ne svojega dekleta Rine (Živa Selan) ne svoje problematične preteklosti. Medtem ko skuša zaščititi brata Jureta (Timon Šturbej) pred slabo družbo, se je prisiljen soočiti z nekdanjim življenjem.

Jure Henigman je za vlogo Roka na FSF prejel vesno za najboljšo moško glavno vlogo, Jurij Drevenšek jo je prejel za najboljšo moško stransko, film je dobil še vesne za najboljši celovečerni igrani film, najboljši scenarij in masko. Po besedah žirije FSF najboljši celovečerni igrani film Zbudi me prav s pomenljivo perspektivo izgube spomina, s katero vstopa v aktualno tematiko, »odpira prostor za premislek o sovraštvu, nestrpnosti in nacionalizmu, pri čemer do obravnavanih tem zavzame jasno stališče«.

S Festivalom frankofonskega filma se Slovenija, od leta 1999 opazovalka v Mednarodni organizaciji za frankofonijo, pridružuje državam članicam omenjene organizacije s predstavništvi pri nas in tako zaznamuje 20. marec, mednarodni dan frankofonije. Z njim, tako Francoski inštitut v Sloveniji, »države, ki jim je skupen francoski jezik, pokažejo odločenost za skupno delovanje v službi miru, sodelovanja, solidarnosti, trajnostnega razvoja in medkulturnega dialoga«.