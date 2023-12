Na 20. Animateki slavili Neporavnani Marte Magnuske

Na festivalu Animateka je veliko nagrado mednarodne žirije, za katero se potegujejo filmi iz vzhodne in srednje Evrope, prejel film poljske režiserke Marte Magnuske z naslovom Neporavnani. Občinstvo pa je najbolj prepričal film kolektiva Total Refusal z naslovom Hardly working, so sporočili iz Animateke.

Z veliko nagrado mednarodne žirije ovenčani film Neporavnani, ki je poljsko-latvijska koprodukcija, po oceni žirije »svobodno izrabi prostor ploskega belega platna«. Film zgodbo pripoveduje z domiselno uporabo metaforike ter izrazno in učinkovito risbo, ki prikazuje rutinske premike, dokler ti ne postanejo mučni, je še zapisala žirija, ki so jo sestavljali Alexandra Ramires s Portugalske, Naomi van Niekerk iz Južne Afrike, Dahee Jeong iz Južne Koreje, Nikki Schuster iz Avstrije in Mihai Mitrica iz Romunije.

Nagrajena etnografska raziskava

V glavnem tekmovalnem programu vzhodno- in srednjeevropskih kratkih animiranih filmov so se filmi potegovali tudi za nagrado občinstva. Denarno nagrado v višini 1000 evrov podeljuje Društvo slovenskega animiranega filma (DASF). Letos so jo namenili avstrijskemu filmu Hardly working kolektiva Total Refusal. Film ponuja etnografsko raziskavo delovne in življenjske realnosti neigralnih likov, digitalnih statistov v videoigricah, piše v opisu na spletni strani Animateke.

Animateka je letos uvedla nov tekmovalni sklop VR animacije. Nagrado v tej kategoriji – prav tako v vrednosti 1000 evrov – so podelili francosko-nizozemski koprodukciji Flow VR, ki ga je režiral Adriaan Lokman. »V filmu se abstraktne podobe utelesijo z realističnim oblikovanjem zvoka. Rahle linije ustvarijo izkušnjo fizične lahkotnosti,« piše v obrazložitvi nagrade.

Med filmi, prikazanimi v tekmovalnem programu Mladi talenti Evrope, je nagrado Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, ljubljanske Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in ljubljanske Akademije za gledališče, radio, film in televizijo prejel film v Franciji rojene režiserke Biance Scali It's Just a Whole. Kot piše v obrazložitvi nagrade, se »celotna zgodba odraža skozi mehkobo in grobost odnosa med glavno protagonistko in družbo, s katero se sooča, v primeru rutinskega zdravniškega pregleda«. Posebne omembe v tej kategoriji je bil deležen estonski film The Eastern Rain, pod katerega žirijo se podpisuje Milly Jencken.

Slon pojde v Francijo

Nagrado otroške žirije Slon, za katero so se potegovali filmi iz Slonovega tekmovalnega programa, je letos prejel film Z glavo v oblakih. Francosko-belgijsko koprodukcijo režijsko podpisuje Remi Durin. Po oceni otroške žirije je film »izstopal tako vizualno, zaradi lepih barv, kot sporočilno, saj nas je spodbudil, da začnemo bolj ceniti naravo okoli nas«. Nagrado občinstva Slon pa je prejel slovenski film Maček Muri: Ples v režiji Jerneja Žmitka, so še sporočili iz Animateke.

Festival Animateka letos praznuje dvajset let obstoja. V jubilejni izdaji, ki se je začela 27. novembra, je prikazal raznovrstno produkcijo animiranih filmov z vsega sveta. Posvetili so jo letos preminulemu britanskemu režiserju Paulu Bushu, med novostmi pa je nov tekmovalni sklop VR animacije. Festival se bo sklenil v nedeljo.