Pobeg od mesta, turistov in vročine

Po nekajletnem premoru se je v Ljubljani znova predstavil Motovunski filmski festival. Njegova že 25. izvedba bo med 22. in 29. julijem ter prinaša nekaj novosti, ki sta jih v Kinodvoru predstavila direktor festivala Igor Mirković in programska selektorica ­Milena Zajović.

»Če smo praviloma sem prihajali z informacijami, da je na festivalu vse isto, le filmi so drugi, je tokrat drugače,« je dejal Igor Mirković in dodal, da je zdaj, ko festival zaznamuje četrt stoletja delovanja, čas, da uvedejo spremembe, ki se jim že dalj časa zdijo nujne.

Letošnji festival bo prvih nekaj dni, med 22. in 24. julijem, na znani lokaciji, v Motovunu, dan zatem ga bodo preselili v planinski center Petehovac v Gorskem kotarju na 1000 metrih nadmorske višine, kjer bo potekal od 26. do 29. julija. »To je verjetno najlepši planinski pejsaž, kar jih premore Hrvaška,« je poudaril.

S tem si želijo filmski program predstaviti občinstvu v novi preobleki, ki bo kombinacija planinskega izleta in filmskega festivala. V Motovunu, ki je gostil festival od začetka leta 1999, namreč po mnenju njegovih snovalcev zaradi silovitega turističnega razvoja mesta zanj ni več prostora. »Zato naslednje leto festivala v Motovunu ne bo.«

Tako kot spoštujejo pravico mesta do izbire smernic svojega razvoja, iščejo tudi načine lastnega razvoja. Da bi naredili enako dober festival, potrebujejo nov prostor in ambient. Obkroženi z morjem turistov ne morejo dati vsega od sebe, je sklenil Mirković, zato iščejo nov prostor. Tokratna izvedba festivala je zato zanje velika preizkušnja, občinstvu pa si želijo ponuditi »vrnitev k naravi, pomirjajoče okolje«; osvežujočo izkušnjo stran od množičnega turizma.

V žiriji tudi Tijana Zinajić

Programska selektorica Milena Zajović je dejala, da ima prvič občutek, da izbira filme za dva festivala, zato je zanjo letošnja izvedba eksperiment. Program v Motovunu se bo z izjemo nekaj repriz razlikoval od tistega na Petehovcu. Motovunski del bo odprl novi film Akija Kaurismäkija Fallen Leaves (Odpadlo listje). V tem je nekaj simbolike, saj je bil Kaurismäkijev film tudi uvod v prvo izvedbo festivala leta 1999. Otvoritveni film na Petehovcu bo italijanska apokaliptična ekodrama Siccità (Suša) režiserja Paola Virzìja, ki se dogaja v Rimu v času velikega pomanjkanja vode. Tudi zaključili bodo z distopijo, prvim češkim znanstvenofantastičnim filmom v zadnjih štiridesetih letih, trilerjem Reset v režiji Roberta Hloza in slogu Blade Runnerja.

Festivalski program je tokrat najbolj geografsko pester doslej, je poudarila Milena Zajović. Filmi med drugim prihajajo iz Izraela, Japonske, Indije, Kazahstana, Čila, kar priča o decentralizaciji in deevropeizaciji filmske scene v zadnjih nekaj letih. Tudi zahodni režiserji, producenti in festivali na takšne filme gledajo drugače, in sicer, da ne gre za eksotizacijo oddaljenih dežel, temveč za filme, ki nosijo svoje zgodbe in lahko napolnijo kinoprizorišča na prostem.

Kot zanimivost, ki zadeva regijo oziroma območje nekdanje skupne države, je napovedala nadaljevanje kultnega srbskega filma Munje (Munje: Opet!), ki se dogaja v sodobnem urbanem Beogradu. Na festivalu bodo prikazali oba. Prikazali bodo tudi dva hrvaška filma, Hotel Pula dolgoletnega programskega selektorja festivala Andreja Korovljeva ter polnokrvni triler Escort pokojnega Lukasa Nole. V žiriji letos sedijo Barbara Nola, ­Tijana Zinajić in Pjer Žalica.

Na novi lokaciji bodo tri kinoprizorišča, toda projekcije zaradi višje nadmorske višine in nižjih temperatur ne bodo trajale dolgo v noč. To pa ne bo veljalo za zabavni program. Milena Zajović je dodala, da bodo filmski program spremljali pohodniške dejavnosti, izleti in predavanja, s čimer bo vsakodnevno dogajanje pestro in polno, predvsem pa bo trajalo od jutra do večera. V Motovunu bodo po koncu večernih filmskih projekcij nastopili didžeji, na Petehovcu pa se bo vsak večer sklenil s koncertom.