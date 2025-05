Pred začetkom Cannesa: govoriti, da festival ni političen, nima smisla

Tik pred nocojšnjim začetkom enega od najprestižnejših filmskih festivalov, zdaj že 78. festivala v Cannesu, ki se proslavlja z izjemno zvezdniško zasedbo, je več kot 380 osebnosti iz svetovne kinematografije spomnilo na aktualno politično dogajanje. »Ne moremo molčati, medtem ko se v Gazi dogaja genocid,« so zapisali v odprtem pismu in obsodili smrt 25-letne Fatime Hasuna, palestinske fotoreporterke, ki je v središču dokumentarnega filma Put Your Soul on Your Hand and Walk. Film bo v četrtek doživel festivalsko premiero, mlada fotoreporterka je le mesec pred tem umrla v zračnem napadu na Gazo.

Med podpisniki pisma, objavljenega v francoskem časniku Libération in ameriški reviji Variety, so Ralph Fiennes, ki je med drugim igral v izjemnem filmu o holokavstu Schindlerjev seznam, igralci Susan Sarandon, Richard Gere, Mark Ruffalo in Javier Bardem, španski režiser in scenarist Pedro Almodóvar ter britanski režiser judovskega rodu Jonathan Glazer, ki je z dramo o Auschwitzu Interesno območje osvojil oskarja, Ruben Östlund, predlanski predsednik žirije v Cannesu in režiser enega od zmagovalnih filmov na tem festivalu, Trikotnika žalosti, ​in tudi izraelski režiser Nadav Lapid.

Resnično obsoditi!

Iranska režiserka se je ravno začela ukvarjati z iskanjem načinov, na katere bi lahko mlado palestinsko fotoreporterko spravili na premiero filma v Cannes, ko je ta umrla v zračnem napadu. FOTO: Joel Saget/AFP

Palestinska fotoreporterka, ki je 18 mesecev dokumentirala vojno v Gazi, in junakinja dokumentarca 60-letne iranske režiserkeje doživela usodo mnogih njenih rojakov. Skupaj z desetimi sorodniki je umrla v zračnem napadu na družinski dom v Severni Gazi, le dan po tem, ko je bil film Put Your Soul on Your Hand and Walk (Položi dušo na svojo dlan in hodi) napovedan na programu vzporednega festivala Acid, ki spodbuja distribucijo neodvisnih filmov.

Režiserka je pri tem organizatorje festivala v Cannesu, ki bo v prihodnjih 12 dneh gostil številne zvezdnike in predstavil filmsko produkcijo nekaterih izjemnih ustvarjalcev, pozvala, naj jasno obsodijo napade na opustošeno palestinsko ozemlje. »Treba je dati resnično izjavo,« je poudarila za AFP. »Govoriti, da festival ni političen, nima smisla.«

Kot so sprva objavili organizatorji, je izjavo menda podpisala tudi predsednica letošnje žirije, francoska igralka Juliette Binoche, a je njena tiskovna predstavnica te navedbe zavrnila, njenega imena tudi ni bilo med objavljenimi v časniku Libération.

Festival v Cannesu, ki bo precej več pozornosti namenil filmom o posledicah vojne v Ukrajini (na to temo bodo predvajali kar tri produkcije, vključno z dvema dokumentarcema, v katerih nastopa ukrajinski predsednik Zelenski), se bo sicer nocoj začel z romantičnim prvencem domače režiserke Amélie Bonnin Partir un jour.

Pred dvema letoma je Robert De Niro, tokratni prejemnik častne zlate palme v Cannesu, predstavljal film Morilci cvetne lune, v katerem je igral eno od glavnih vlog. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

V tekmovalnem delu je 22 filmov, med njimi dela uveljavljenih mojstrov, kot sta Američana Wes Anderson (predstavil se bo s filmom The Phoenician Scheme) in Richard Linklater (Nouvelle Vague), prav tako iranskega režiserja Džafarja Panahija (Un simple accident) in norveškega Joachima Trierja (Valeur sentimentale). Med imeni v igri za zlato palmo za najboljši film najdemo še Ukrajinca Sergeja Loznico z zgodovinsko dramo Two Prosecutors, Francozinjo Julie Ducournau, ki se na festival vrača s filmom Alpha, in Škotinjo Lynne Ramsay s črno komedijo Die My Love.

Premiera zadnje Misije nemogoče

Medtem ko bo treba na zmagovalca tekmovalnega programa počakati do 24. maja, ko se festival konča, je bil, kot je v navadi, že nekaj časa znan dobitnik častne zlate palme. Nagrado za življenjsko delo bodo nocoj skoraj pet desetletij po tem, ko je s Taksistom Martina Scorseseja že slavil v Cannesu, izročili legendarnemu Robertu De Niru. V utemeljitvi ne navajajo le njegovih izjemnih igralskih dosežkov s filmi od Lovca na jelene do z oskarji nagrajenih vlog v Botru II. in Pobesnelem biku, ampak tudi soustanovitev festivala Tribeca.

Zaradi zvezdniške zasedbe so varnostni ukrepi prisotni na vsakem koraku. FOTO: Valery Hache/AFP

De Niro je vsekakor del zvezdniške zasedbe, ki letos prihaja na Azurno obalo. Tom Cruise predstavlja danes še en, menda zadnji film iz franšize Misija nemogoče, Spike Lee triler Highest 2 Lowest z Denzlom Washingtonom v glavni vlogi, med gosti navajajo tudi Quentina Tarantina, ki naj bi vodil eno od predavanj. Seveda je treba omeniti vsaj še Halle Berry, Albo Rohrwacher in Jeremyja Stronga, ki sedijo skupaj z Juliette Binoche v žiriji.

Festival se je sicer začel prav na dan, ko je sodišče v Parizu Gerardu Depardieuju izreklo kazen zaradi spolnega napada na ženski pred štirimi leti med snemanjem filma Les Volets Verts. Eden od canskih nagrajencev je s tem pristal tudi v registru spolnih prestopnikov.