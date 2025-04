Spor o obračunavanju avtorskih pravic se širi še na gostince in obrtnike

V nadaljevanju preberite:

Stanje na slovenski filmski sceni ne kaže znakov pomirjanja, sprti strani, torej predstavniki kinematografov na eni strani in zavod Aipa oziroma režiserji, soavtorji in igralci na drugi, vztrajata na okopih. Spor, ki ga je zanetila zakonodaja o avtorskih in sorodnih pravicah, pa se je iz butične restavracije, v kateri je menda potekal prvi neuradni pogovor med sprtima stranema, preselil nazaj k zakonodajalcem.

Jabolko spora sta zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter zakon o avtorski in sorodnih pravicah, s katerima je bila leta 2022 po nujnem postopku v slovensko zakonodajo implementirana evropska direktiva o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Še bolj kot zakonodaja je na tnalu vprašanje njenega tolmačenja.