Umrla je igralka Angela Lansbury

V visoki starosti, le nekaj dni, preden bi praznovala 97. rojstni dan, se je poslovila igralka Angela Lansbury, ki je najširšo prepoznavnost dosegla s serijo kriminalk Umor, je napisala (Murder she wrote).

Njena umetniška kariera je bila daljša od osmih desetletij. Umrla je v Los Angelesu, vest o njenem slovesu je danes sporočila njena družina.

Serija Umor, je napisala velja za eno najuspešnejših v zgodovini televizije, Lansburyjeva pa je v njej v letih 1984–1996 kot pisateljica in amaterska detektivka Jessica Fletcher nastopila v natanko 264 epizodah.

Na višku priljubljenosti je imela serija samo v ZDA kar 23 milijonov gledalcev, Lansburyjeva pa si je z vlogo upokojene učiteljice angleščine, pisateljice kriminalnih romanov in ljubiteljske detektivke prislužila štiri zlate globuse in dvanajst zaporednih nominacij za nagrado emmy.

Velik igralski talent, ki mu je bil usojen le častni oskar

Angela Lansbury leta1948. FOTO: Profimedia

Angela Lansbury je bila v irsko-britanski družini v Londonu rojena 16. oktobra leta 1925, v ZDA je odšla že leta 1940. V karieri je bila večkrat nominirana za oskarja, in čeprav se ji je kipec vedno izmuznili, je nazadnje le prejela častnega. Poleg njega se je na njenih domačih policah bleščalo še šest tonyjev, vključno s častnim, in prav tako šest zlatih globusov.

V dolgih desetletjih, kolikor jih je Angela Lansbury poklonila svetu sedme umetnosti, je več kot dokazala svoj veliki igralski talent, ki se mu poklanja tudi kritiška srenja, a v mislih večine bo vendarle ostala radovedna pisateljica Jessica Fletcher, ki ji diši razreševanje zločinov.

»Bila sem šokirana. Kamor koli po svetu sem prišla, povsod so me poznali. Kot Jessico. Z menoj so ravnali kot z rock zvezdo,« je o kultni vlogi v seriji Umor, je napisala nekoč povedala sama.

Sicer ji je že filmski prvenec pri 17 letih prinesel prvo nominacijo za oskarja. Tri leta pozneje sta sledila druga nominacija in prvi osvojeni zlati globus. Svet je tedaj že lahko spoznal, da Angela ni le še en nov, mlad in privlačen ženski obraz, temveč resna igralka, na katero gre računati. Nato je leta 1984, z obsežno filmografijo za sabo, sprejela vlogo radovedne Fletcherjeve.