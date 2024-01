Ljubezen in revolucija

V nadaljevanju preberite:

Skoraj pol stoletja od zadnje izdaje zbirke njegove poezije je v slovenščini izšel prevod pesmi Vladimirja Majakovskega, ki je, po Stalinovem dekretu, »bil in ostal največji in najbolj nadarjen pesnik sovjetske epohe«. V prevodu pesnika Miklavža Komelja smo dobili ne le dolgo pesnitev O tem, katere naslov nosi pri založbi Litera izdana knjiga, temveč tudi več prvič prevedenih krajših pesmi, nov prevod uvodnega odlomka pesnitve Vladimir Iljič Lenin ter dolg in poglobljen prevajalčev esej o avtorju.