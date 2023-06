Preizpraševanje razmerij moči znotraj in zunaj literature

V nadaljevanju preberite:

Kritičarka izpostavlja, da vrhunska kritika upošteva tako estetiko, delo z jezikom, kot družbenopolitični kontekst besedila in njegovo idejno ter spoznavno podstat, »saj je literatura vselej estetsko delo, a obenem tudi dialog z družbo«. Zato je bralcem treba ponuditi predvsem poglobljene analize in jasna stališča, meni Anja Radaljac, saj lahko le tako »bralstvo presodi, ali si knjigo želi prebrati, obenem je prav tukaj po mojem mnenju potencial, da kritištvo deluje tudi v prid založništvu; izpostavi lahko namreč dele besedila in njihove odtenke, ki jih morda strokovno bralstvo zazna lažje in hitreje ter jih zna tudi izčiščeno ubesediti. Iz tega se odpira tudi možnost prispevka k bolj poglobljenemu branju in razumevanju literature pri bralstvu.«