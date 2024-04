V Pekingu tudi o Slavoju Žižku in Alenki Zupančič

V nadaljevanju preberite:

Cvetovi v Pekingu se odpirajo, ljudje pa jih navdušeno fotografirajo in ob njih pozirajo. Dišeča pomlad je privabila na ulice in v parke veliko ljudi, ravno temu let­nemu času so posvetili tudi pekinški knjižni sejem.

V mestu, v katerem tako rekoč vsi strmijo v mobilne naprave, redko vidiš, da kdo bere časopis ali knjigo. Toda ker je kitajsko ljudstvo tako množično, ni majhen niti delež tistih (vsaj nominalni), ki jim še zmeraj diši tiskani papir.

O pekinškem spomladanskem knjižnem sejmu ni bilo oglaševanja. Nobene oznake ali smerokaza ni bilo niti blizu razstavišča, toda ko si bil enkrat tam, se je zdelo, da si na knjižnem mravljišču. Stojnice so bile nagnetene druga ob drugi, ljudje pa so kar drug čez drugega kazali prodajalcem, katero knjigo bi radi kupili. Knjige je prodajalo več kot dvesto založnikov.