Zgodbe iz preteklosti in sedanjosti

Tokratni pregled prinaša nove prevode risoromanov in stripov Pesem sodobnega mornarja, Alpha, Akisi, dve Asterixovi zgodbi – Cezarjevo darilo in Asterix gre preko luže, v knjigi zbrane Mostiščarje ter dva domača zgodovinska skorajda učbenika Osamosvojitev in Kdo smo, Ilustrirana zgodovina slovenstva. Posebno zadnja dva prinašata nekaj svežine v zgodovinske preglede naše preteklosti.