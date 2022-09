Ocenjujemo: Ronin

V nadaljevanju preberite:

David Bandelj (1978), pesnik, prevajalec in glasbenik, si osrednji idejni oprimek za pesniško zbirko Ronin izposodi iz japonske (samurajske) pričevanjske tradicije. Izraz ronin označuje samuraja, ki zaradi različnih okoliščin ostane brez svojega gospodarja. V krajih, kjer srečujemo japonsko kulturo, kot skraja pojasni pesnik, je znana zgodba o 47 roninih, ki so se maščevali za smrt razžaljenega gospodarja, potem pa si vzeli življenje. Le enemu so nazadnje prizanesli, a s posebnim poslanstvom, naj razširja in pripoveduje njihovo zgodbo. Ni naključje, da v pesniški zbirki najdemo natanko 47 pesemskih enot; segajo od srednje dolgih do ostrejših krajših in sestavljajo pet pesemskih poglavij, opremljenih s spodbodenim dramaturškim lokom.