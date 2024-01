Ocenjujemo: Zadnja sezona modernizma in maj '68: svet, Pariz, Ljubljana

V nadaljevanju preberite:

Strokovna monografija v prostor vstopi kot nekakšna intervencija, nenaključno in z zavestjo o času, v katerem se je znašla. Kakor da bi vsaj delno komentirala nekakšen politično-ekonomski interregnum svojega trenutka, v katerem neoliberalni kapitalizem (predvideno) umira, a se kaj drugega še ne more roditi, in v katerem globalizacija ustvarja jezikovno in s tem literarno premoč nekaterih skupnosti.