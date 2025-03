Dialog flamenka in jazza: Guillermo McGill in Urška Centa

Cikel sodobnega flamenka Noches de Tablao se letos začne z izjemnim koncertno-plesnim projektom Ples angela (La danza de un ángel). Na odru Cankarjevega doma se bo to soboto predstavil priznani jazzovski bobnar in skladatelj urugvajskega porekla Guillermo McGill, ki je s svojim delom močno zaznamoval stičišče med flamenkom in jazzom. Ob njem bo nastopila slovenska plesalka in koreografinja Urška Centa, ki s svojo interpretacijo flamenka odpira nove umetniške prostore.

McGill je eden najpomembnejših ustvarjalcev v svetu flamenka in jazza, ki je sodeloval z legendarnimi umetniki, kot so Enrique Morente, Wynton Marsalis, Dave Liebman in mnogi drugi. Njegova glasba raziskuje globoke duhovne teme in presega meje žanrov, s čimur ustvarja edinstveno umetniško izkušnjo.

Projekt Ples angela je navdihnjen z ritmom in izraznostjo Andaluzije, zibelke flamenka. Gre za glasbeno in plesno raziskovanje, kjer se individualna in kolektivna čustva prepletajo v subtilnem dialogu zvoka in gibanja. McGillova ekipa vrhunskih glasbenikov - saksofonist Bernardo Parrilla, pianist Chiqui Cienfuegos, kitarist Álvaro del Valle in kontrabasist Jošt Lampret - bo s svojo virtuoznostjo v Štihovi dvorani zagotovo ustvarila edinstveno atmosfero.

Guillermo McGill. FOTO: Promocijsko gradivo

»Dokler poslušamo in ustvarjamo glasbo, dokler negujemo pristno glasbeno komuniciranje, ohranjamo možnost, da zares živimo. Kajti glasba je – in je vedno bila – človeški način preživetja. Glasba nam omogoča, da doživimo, kar bi sicer ostalo nedosegljivo – ali neznosno,« pravi McGill in dodaja, da je najpomembnejši nauk, ki ga je prejel, da glasbeno znanje ne obstaja zaradi samega sebe.» Njegova resnična vrednost je v tem, da lahko občutek preneseš naprej, da ga deliš. In prav to si želimo ustvariti s tem projektom – Bernardo, Álvaro, Chiqui, Jošt, Urška in jaz.« «

Cikel Noches de Tablao v slovenski prostor prinaša sodobne umetniške interpretacije flamenka ter vzpostavlja dialog med domačimi in tujimi ustvarjalci. Od leta 2017 ponuja platformo za preplet tradicije in inovacije ter odpira vrata novim izraznim možnostim v glasbi in plesu, so zapisali organizatorji.