Med poosebljenim hudičem in podobami raja

Umetniška vodja festivala Ajda Rooss je dejala, da mnogo predstav letošnjega festivala v organizaciji Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) opominja na močno simbiozo lutkovnih predstav s slikarstvom, kiparstvom, fotografijo in figuralno umetnostjo, »ta vizualni pečat se žanrsko združuje skozi oznako predstav vizualnega in snovnega gledališča, predmetnega gledališča ter gledališča senc. Tudi v predstavah za najmlajše je inovativna vizualna podoba eden od močnejših gradnikov uprizoritvene poetike. Nabor odlikujejo silovite in vizualno nabite uprizoritve, ki z različnih perspektiv diagnosticirajo problematiko sodobnega sveta.«