Tema virdžin tudi na odru v San Franciscu

V gledališču Z Space v San Franciscu bo nocoj premierno uprizorjena nova opera Karmine Šilec Baba: Življenje in smrt Stane. Gre za odrsko interpretacijo tematike zapriseženih devic Balkana, žensk, ki prevzamejo moški družbeni spol, projekt pa bo pod režijskim vodstvom Karmine Šilec izvedla zasedba Kitka. »Poskušamo govoriti o problematičnih predstavitvah fenomena zapriseženih devic in zanikati moč posplošenih podob pri oblikovanju predstave o njih,« je pred premiero povedala Karmina Šilec. Po njenih besedah je ta dominantna »zahodna pripoved« o balkanskih in zapriseženih devicah problematična predvsem zaradi razlike v moči med »balkanskimi subjekti« in zahodnim opazovalcem. Slednji ima namreč navidezno avtoriteto za ocenjevanje in opredeljevanje prvega, saj ima podporo v avtoritativnih izobraževalnih ustanovah in v zgodovini neravnovesja moči, kot posledic politike in ekonomije.