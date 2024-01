Brez spremembe zakonodaje ne bo šlo

V nadaljevanju preberite:

Problematiko vračanja umetnin, ki so bile bodisi nezakonito zaplenjene ali pridobljene sporno oziroma vsaj netransparentno, bolj ali manj intenzivno rešujejo že najmanj dve desetletji, procesi pa so velikokrat počasni. Ta gordijski vozel, vsaj kar zadeva umet­niška dela, ki so jih zaplenili nacionalni socialisti, bo poskušala z reformo presekati nemška ministrica za kulturo Claudia Roth. Po njenem predlogu galerije in muzeji oziroma kulturne institucije, ki imajo ta dela v svojih zbirkah, ne bi bile več upravičene do državne pomoči, če se ne bi strinjale s postopkom pred nacionalno posvetovalno komisijo.