Bukinisti bodo iskali pravico na sodišču

Do odprtja poletnih olimpijskih iger v Parizu, skupno tretjih, a prvih po sto letih, ki jih bo gostila francoska prestolnica, je manj kot dvesto dni. Prav otvoritvena­ slovesnost, prva v zgodovini, ki bo igre pripeljala v srce mesta gostitelja, je od lanskega polet­ja jabolko spora med mestnimi oblastmi in bukinisti, znamenitimi prodajalci knjig na nabrežjih Sene. Ta se le še zaostruje.

Srž spora ne le prodajalcev, pač pa tudi lokalnih prebivalcev, ki dejavnost dojemajo kot nepogrešljiv del podobe in duše mesta, je napoved – oziroma dejstvo –, da bodo velik del več kot 900 stojnic oziroma boîtes (škatle, zabojniki), kot jih bukinisti imenujejo v žargonu, ob začetku iger začasno umaknili z mest, na katerih neprekinjeno stojijo že desetletja. Kot razlog so navedli varnost obiskovalcev v času otvoritvene slovesnosti.

Bukinisti temu odločno nasprotujejo: bojijo se za škodo, ki bi lahko nastala na lesenih stojnicah, izpad dohodkov in svoj obstoj. Ker jim mestne oblasti obljubljajo pomoč na druge načine, ne pa tudi v obliki kompenzacije oziroma odškodnine, so minuli teden soglasno sklenili, da se bodo pritožili na sodišču.

Dimenzije in barva stojnic sledijo predpisom. Na nabrežjih Sene jih je več kot devetsto, prodajalcev pa okrog dvesto. FOTO: Christophe Delattre/AFP

Piškav kompromis

Njihova odločitev je skladna z dramatičnimi posledicami, ki bi jih imel začasen umik, s tem pa razstavitev, selitev, hramba, restavracija, vnovična sestavitev in naposled vrnitev stojnic na svoje mesto, je prepričan pravni zastopnik bukinistov Matthieu Chirez. Ti s pritožbo nimajo česa izgubiti, je dejal predsednik kulturnega združenja pariških bukinistov Jérôme Callais, zato bodo na sodišču zahtevali, naj stojnice ostanejo na svojem mestu, v skrajnem primeru pa kompenzacijo in dostojno ravnanje z njimi.

Začasna odstranitev določenega števila stojnic in njihove vsebine je predvidena med 14. in 17. julijem, vrnitev pa v dneh od 29. julija. Namera je na e-naslove bukinistov prispela 25. julija lani.

Z vodjo pariške policije Laurentom Nuñezom so se nazadnje dogovorili, da bo začasna selitev ­doletela »le« 428 in ne 604 od 932 stojnic, zaradi česar naj bi med otvoritveno slovesnostjo, katere prvi del bo potekal na Seni, gledalci pa jo bodo spremljali z njenih bregov, za javnost zaprli nekoliko manj površin, kot je bilo ­predvideno.

Skupno v mestu med 26. julijem in 11. avgustom, ko bodo tam potekale olimpijske igre, pričakujejo šestnajst milijonov obiskovalcev, samo otvoritveni spektakel naj bi si ogledalo 600.000 ljudi. Na ravni ikoničnih stojnic – njihova barva in dimenzije so jasno predpisane – se bodo gnetli tisti z brezplačnimi vstopnicami. Množice in stojnice so lahko druge drugim nevarne: gneča jih lahko poškoduje, one pa ovirajo gibanje množic (zastirajo razgled, so pripomnili nekateri) ali jih ogrožajo, če kak nepridiprav ­vanje skrije eksploziv.

Na stojnicah so se pojavili napisi, ki nasprotujejo njihovemu izgonu. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Da bi se izognili preventivnemu razminiranju, so našli rešitev, za katero je prevzelo odgovornost mesto Pariz. Hkrati se je mesto zavezalo, da bo poskrbelo za obnovo najobčutljivejših in dotrajanih stojnic ter bukiniste še naprej podpiralo v prizadevanjih za vpis na seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine človeštva, tistim, ki želijo, pa med odsotnostjo z ustaljenih lokacij omogočilo prodajo knjig na začasni novi.

Strast, ne denar

Začasna odstranitev določenega števila stojnic in njihove vsebine – knjig, revij in podobnega – je predvidena med 14. in 17. julijem, vrnitev pa v dneh od 29. julija. Novembra so mestne tehnične ekipe ob prisotnosti nekaterih bukinistov, mestnih veljakov in predstavnikov medijev na štirih delujočih in osmih zapuščenih stojnicah izvedle vajo, katere namen je bil ugotoviti, koliko časa vzame demontaža. Eden od prodajalcev je dejal, da je to, »kot da bi nekoga metal iz lastne hiše«, županja petega pariškega okrožja Florence Berthout pa je namero, prispelo na e-naslove bukinistov 25. julija lani, označila za politično napako in ­neskončno žalost.

Predstavniki združenja bukinistov, policije in mestne oblasti so se prvič sestali septembra lani, oktobra se je na dogajanje odzvala tudi Francoska akademija. V izjavi za javnost so zapisali, da »je Francoska akademija zelo zaskrbljena zaradi ogrožanja prihodnosti bukinistov na obrežjih Sene, ki so že stoletja pomemben del kulturne dediščine naše države in pariške krajine«, pristojne pa pozvali, naj se zavežejo vrnitvi stojnic na svoje mesto takoj po koncu iger ter bukinistom povrnejo škodo, ki bo zaradi tega nastala.

Akademiji gre sicer zasluga za uveljavitev izraza bukinist (fr. bou­quiniste), saj ga je z geslom »nekdo, ki prodaja ali kupuje stare knjige« leta 1762 vnesla v svoj slovar. Začetki dejavnosti segajo v 16. stoletje, v okolico najstarejšega pariškega mostu Pont Neuf, znameniti zeleni zabojniki, stojnice, pa so se pojavili konec 19. stoletja. Najstarejše, ki bi jih zdaj premikali, so stare več kot sto let.

Tradicija prodajanja knjig ob Seni sega v 16. stoletje, v okolico najstarejšega pariškega mostu Pont Neuf. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

Bukinisti zanje ne plačujejo najem­nine, morajo pa se držati predpisanih pravil mesta Pariz, ki regulira poklic. Ker so neodvisni in samozaposleni, si bukinisti urnik dela odmerjajo sami. Ker gre za dejavnost na prostem, je podvržena številnim zunanjim dejavnikom, ovirajo jo lahko vremenske razmere, gradbena dela, protesti ... S tem poklicem ne moreš obogateti, poudarjajo, a opravljajo ga s strastjo, in to je ­najpomembneje.

V tridesetstranskem poročilu, ki je pospremilo njegov vpis v francoski register nesnovne kulturne dediščine – prvi korak proti morebitnemu vpisu na Unescovega –, je tamkajšnje ministrstvo za kulturo poudarilo, da zahteva tako zgodovinske kot kulturne in družbene kompetence; gre za pristen, »primitiven« poklic, ki ne vključuje sodobnih tehnologij, temveč temelji na osebnih stikih, sporazumevanju, medčloveških odnosih, poznavanju področja (mnogi med njimi so specializirani), iznajdljivosti, pa tudi fizičnih zmožnostih.

Moških je več kot žensk, večina jih je srednjih let, med njimi je tudi nekaj mladih, a se vse redkeje odločijo za ta poklic. So dobro izobraženi, večinoma prihajajo iz poklicev s področja kulture. Vsaka stojnica je zato kot avtoportret bukinista, »povej mi, kaj prodajaš, in povem ti, kdo si«, pravi Jérôme Callais, ki kot mnogi drugi meni, da so njihove boîtes eden od največjih simbolov Pariza ter da ko jih bodo enkrat, čeprav začasno, preselili, nič več ne bo tako, kot je bilo.