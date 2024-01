Gaza: Izginjanje dediščine je udarec za identiteto

V nadaljevanju preberite:

V neusmiljenem izraelskem udrihanju po Gazi je od Hamasovih napadov 7. oktobra lani izgubilo življenje več kot 22.000 ljudi in bilo uničenih okrog 70 odstotkov domov. Ne le domovi, pod bombami izginjajo celotne družine, in tudi, kar je morda manj znano, velik del kulturne in arheološke dediščine, pomembne ne le za Palestince in njihovo identiteto, ampak za ves svet.