Gigantska hiša za velikega umetnika

Decembra bo minilo 160 let od rojstva Edvarda Muncha, največjega norveškega likovnega umetnika. Leta 1963, ko bi imel stoti rojstni dan, so v Oslu odprli Munchmuseet, Munchov muzej. Nekaj desetletij zatem, konec 20. stoletja, so Norvežani ugotovili, da je muzej premajhen, in sklenili zgraditi novega, veliko večjega.

Zanimiv arhitekturni objekt na odlični lokaciji so slovesno odprli oktobra 2021.