Ko filozof psihoanalizo vzame resno, se je ne more znebiti

V nadaljevanju preberite:

Prvi del konference se je v Ljubljani odvil novembra lani, drugi del je korak naprej tako v številnosti udeležencev kot v večji sistematičnosti in raznolikosti strukture panelov, je povedal Tadej Troha. »Prvi in zadnji del, recimo, odpirata dva panela, na katerih bodo prav predstavniki mlajše generacije izvedli kolektivno branje enega Freudovega in enega Lacanovega teksta. Zavezanost primarnim virom se nam včasih zdi samoumevna in avtomatična, toda osebno mislim, da je psihoanaliza posebno dovzetna za to, da branje osnovnih besedil nadomestijo prehitre in zato prazne spekulacije. Zato se je včasih dobro spomniti, na kaj se v osnovi sklicujemo.«