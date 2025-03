Zaradi radikalnega varčevanja je v ZDA ogrožena kulturna dediščina

V nadaljevanju preberite:

Zaradi ukrepov predsednika Donalda Trumpa bi lahko bilo še tistih nekaj kulturnih spomenikov, ki so pod Unescovo zaščito, v nezavidljivem položaju, saj se število zaposlenih v kulturnem sektorju ­drastično manjša. Ukrepi so večinoma posledica navodil novega urada za vladno učinkovitost (Doge), ki ga vodi Elon Musk. Donald Trump je ­sicer nekoliko omejil njegove ­pristojnosti; Muskove odločitve so po novem bolj priporočila in ne ­navodila, ki jih je treba ­brezpogojno uresničiti, kljub temu pa reze stroškov in števila zaposlenih na številnih področjih že izvajajo.