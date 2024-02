Trdnost vrednot izhaja iz uglašenosti z zgodovino

V nadaljevanju preberite:

Pokrajinski muzej Maribor, umeščen v mariborski grad, v svojih zbirkah hrani arheološko, etnološko in kulturnozgodovinsko premično dediščino 23 občin. Hranjenih predmetov je okoli 120.000, kar uvršča muzej med največje v državi, v njem med drugim najdemo vse, od kiparstva, slikarstva, pohištva in tekstila do stekla, fotografij in kositrnih vojakov.

»Muzej je javna ustanova, namenjena ljudem. Če v njem ni ljudi, ni muzeja. So le muzejski prostori, zbirke in muzealci,« ob tem v intervjuju pravi direktorica dr. Mirjana Koren.