Življenje na tej in oni strani

Razstava je nastala na podlagi naselbinskih in grobnih najdb iz zadnjih dveh stoletij bronaste dobe. Predmeti prihajajo z obeh novomeških grobišč – Kapiteljske njive in Mestnih njiv –, s poudarkom na grobnih pridatkih. »Razstava ponazarja življenje skozi vsakdanje dejavnosti in grobne rituale prebivalcev Novega mesta med 10. in 8. stoletjem pred našim štet­jem. Bogato arheološko gradivo iz omenjenega obdobja je navdihnilo razstavo, na kateri gotovo najbolj imenitno mesto pripada velikim posodam, žaram, ki navdušujejo, ne samo zaradi velikosti, temveč tudi zaradi načina izdelave in predvsem okrasa,« je povedala kustodinja razstave Petra Stipančić.