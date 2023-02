Iz oči v oči z uganko sfinge iz Delfta

V nadaljevanju preberite:

Johannes ​Vermeer (1632–1675) naj bi ustvaril od štirideset do petdeset slik; po navedbah Rijksmuseuma jih je skupno znanih sedemintrideset. Kar osemindvajset – od tega tri, o katerih avtorstvu so mnenja v stroki različna – jih bodo prikazali na razstavi, ki jo odpirajo danes in bo na ogled do 4. junija. V predprodaji si je vstopnice zagotovilo več kot 200.000 obiskovalcev.

Kot so navedli v Guardianu, jih je k pripravi razstave dodatno spodbudila novica o začasnem zaprtju newyorškega umetnostnega muzeja Frickova zbirka zaradi prenove. Ta hrani tri Vermeerjeve slike, ki jih ne daje na pósodo. Že več kot stoletje, odkar so jih pridobili, muzeja niso zapustile. Izjemoma jih bo zdaj mogoče videti v Amsterdamu.