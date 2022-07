Sodelovanje v času razkroja

V nadaljevanju preberite:

V galeriji DIT. na Dunaju so v okviru platforme editions of solidarity & care (izdaje za solidarnost in skrb) predstavili knjigo Most Favoured Nation (Najbolj favorizirani narod), ki je pospremila istoimensko razstavo umetnice Jasmine Cibic v salzburškem muzeju sodobne umetnosti (Museum der Moderne). Do 7. julija je v DIT. na ogled njena samostojna razstava Political Decadence (Politična dekadenca). V muzeju sodobne umetnosti Mumok so včeraj odprli skupinsko razstavo Collaborations (Sodelovanja), na kateri na pragu 40-letnice sodeluje kolektiv Irwin.