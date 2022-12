V lepem mestu, med srečnimi ljudmi

V nadaljevanju preberite:

Flâneur je francoski izraz, ki opisuje pohajalca, priložnostnega popotnika, opazovalca, poročevalca in soustvarjalca uličnega življenja ter je izraz, ki zelo dobro povzame bistvo in delovanje Igorja Andjelića, fotografa, grafičnega oblikovalca, tudi gostinca in organizatorja dogodkov ter znano ljubljansko pojavo.

Slikar modernega življenja, kronist neke dobe, fotograf ljubljanske kulturne scene, opazovalec urbanega življenja, poznavalec dogajanja na cestišču, posredovalec podob, gledalec umetnik, snovalec socialnih skulptur … tako v občasniku velikega formata Flâneur­ znani Slovenci opišejo Igorja Andjelića. Najbolje ga bržkone opiše prav slednji opis – snovalec socialnih skulptur, kot sva že pred leti ugotavljala v pogovoru za Delo. »Moje delo je nekakšen presek urbanega življenja, mešanica kulturnega, umetniškega in družabnega dogajanja v mestu. Gnetenje nekega prostora in mišljenja,« je začel tokratni pogovor.