Večna tema radovednih naravoslovcev in mojstrskih ilustratorjev

Leonardo da Vinci je svoje ugotovitve o vplivu vetra na ptice med letom zapisal pred več kot petsto leti, v začetku 16. stoletja. Ta list papirja je zdaj prvič na ogled javnosti. Hrani ga British Library (Britanska knjižnica) v Londonu, ki ga je skupaj s 120 drugimi rokopisi, knjigami, risbami, slikami, zvočnimi posnetki in drugimi eksponati predstavila na posebni razstavi Animals: Art, Science and Sound (Živali: umetnost, znanost in zvok). Na ogled bo do 28. avgusta.