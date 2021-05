Direktorjem kulturnih zavodov tudi letos nagrade

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski mestni svetniki vsako leto (predvidoma na majski seji) odločajo o nagradah direktorjem javnih zavodov s področ­ja kulture za minulo poslovno leto. Ker so kljub epidemiji in znatno manjšemu obisku zavodi lani iz tržne dejavnosti ustvarili dobiček (oziroma presežek prihodkov nad odhodki), so vodilni upravičeni do nagrade. Več kot 10 tisoč evrov bruto bo tako prejel Darko Brlek, direktor Fes­tivala Ljubljana. Zaradi povečanega obsega dela med epidemijo bodo nagradili tudi ravnatelje in ravnateljice 15 osnovnih šol. Bodo letos nagrajevali tudi direktorje v državni lasti? Kaj o tem pravijo na kulturnem in šolskem ministrstvu?