Dvomesečna obnova dela ljubljanske severne obvoznice

Štirifazna obnova

Severna obvoznica je med najbolj prometnimi v državi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na ljubljanski severni obvoznici bo na odseku med Šmartinsko in Dunajsko cesto prihodnja dva meseca veljal enak spremenljiv prometni režim kot pred petimi leti, ko je Dars prenavljal odseke med Šiško in Bežigradom, in leta 2012, ko je obnavljal odsek med Celovško cesto in Podutikom. Za začetek bosta zaprta prehitevalna pasova, promet pa bo ves čas obnove v obe smeri potekal po dveh zoženih pasovih.Zaradi del – in odvisno od njihovega poteka – bodo občasne delne ali popolne zapore posameznih krakov tomačevskega krožišča, kjer pa prometni režim ne bo spremenjen, saj ga ne bodo obnavljali. Ob strpnosti voznikov ter spoštovanju prometnih predpisov in predvsem omejitev hitrosti bo k sicer počasnejši pretočnosti prispevala tudi prepoved tranzitnega tovornega prometa, ki bo preusmerjen na južno in vzhodno ljubljansko obvoznico, kjer je bil pred tedni po obnovi odprt predor Golovec, pred dnevi pa tudi trasa avtoceste mimo priključka Letališka cesta (Industrijska cona Moste). Sam priključek na Letališko bo končan v prihodnjih dneh. Prihodnji teden bodo nad avtocesto pri Letališki predvidoma namestili tudi jeklen nadhod za pešce in kolesarje na trasi Poti (spominov in tovarištva). Leta 2022 pa čaka Dars še obnova zadnjega dela severne obvoznice, od Šmartinske do priključka Leskoškova, ki ga bodo tudi obnavljali.Pogodba za obnovo 1,3 kilometra severne obvoznice je bila po zaključku postopka javnega naročanja z ljubljansko družbo Mapri proasfalt sklenjena konec novembra lani, vrednost pogodbenih del pa znaša 5,2 milijona evrov z DDV. V državni avtocestni družbi pojasnjujejo, da bo obnova poleti, ko je na ljubljanski obvoznici v primerjavi s preostalim letom manj prometa, manj izrazite so tudi jutranje in popoldanske prometne konice. Kljub temu pa na odseku, kjer bodo potekala dela, predvsem ob konicah pričakujejo zastoje, saj do njih prihaja tudi takrat, ko del ni. Zastoji bodo predvidoma najizrazitejši predvsem v prvih dneh spremenjene prometne ureditve.V prvi fazi delovne zapore, predvidoma do 25. junija, bosta med Šmartinsko cesto in Dunajsko cesto v obe smeri vožnje zaprta prehitevalna pasova, v drugi fazi, predvidoma do 19. julija, bo za ves promet zaprto severno vozišče (zunanji krog proti Gorenjski in Primorski), promet pa bo urejen po drugi polovici hitre ceste dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje ter z omejitvijo hitrosti vožnje na 60 kilometrov na uro. V tretji fazi, predvidoma do 12. avgusta, bo za ves promet zaprt notranji krog proti Štajerski, prometni režim pa bo vključno z omejitvijo hitrosti vožnje enak kot v drugi fazi. V zadnji, četrti fazi delovne zapore, predvidoma do 17. avgusta, pa bo promet tako kot v prvi fazi potekal po obeh polovicah hitre ceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, saj bosta prehitevalna pasova zaprta zaradi zapiranja začasnih križnih prehodov z ene polovice hitre ceste na drugo.Ljubljanska severna obvoznica je štiripasovnica, ki je klasificirana kot hitra cesta in je bila po merjenjih prometa do leta 2009 s takratnim povprečnim dnevnim letnim prometom (PDLP) 72.000 vozil (merjeno na odseku Savlje – Industrijska cona Šiška) najbolj prometen odsek v državi. Od leta 2010 pa je najbolj prometna zahodna obvoznica (merjeno na odseku Brdo–Kozarje), kjer so v predepidemičnem letu 2019 namerili povprečno dnevno 76.954 vozil, na severni obvoznici takrat 71.192 vozil, na južni obvoznici (Dolenjska–Peruzzijeva) 71.768 in na vzhodni obvoznici (Litijska–Malence) 67.236 vozil. Po podatkih o PDLP za lanski julij, ki je bil najbolj prometen mesec leta 2020, so na zahodni obvoznici našteli 90.609 vozil, na severni 75.885 vozil, na južni 64.972 vozil in vzhodni (ob zaprti eni cevi predora Golovec) 50.907 vozil.