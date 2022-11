Miza za vsakogar pred Križankami

Predpraznično vzdušje bo letos v Ljubljani na Trgu revolucije, pred Križankami, do 17. decembra popestrila Mastercardova praznična vasica, kjer bo med 14. in 22. uro kulinarično obarvano dogajanje spremljal tudi razgiban program.

Obiskovalci si bodo lahko razvajali brbončice v praznični vasici, kjer bodo izbrani kuharski mojstri iz restavracij Atelje, Grič, Nonbiri Sushi in Hiša Polonka svoje dobrote stregli v uličnih hiškah. Obenem obiskovalce v tako imenovani pop-up restavraciji v ljubljanskem hotelu ​Antiq Palace med 5. in 17. decembrom čaka 12 gurmanskih večerov z najboljšimi kuharskimi mojstri iz šestih slovenskih restavracij, ki so prejemnice Michelinovih zvezdic.

Brbončice si bo vsakdo lahko razvajal z dobrotami, ki jih bodo stregli v uličnih hiškah. Na fotografiji Valter Kramar, Hiša Polonka. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Prepletanje različnih zgodb

Dogajanje bo še obogatila tako imenovana Miza za vsakogar, ki bo v prazničnih dneh poudarjala družbeno vključevanje vseh skupin. Pri posebnem omizju, za katero bo lahko sedel vsak, bodo v vrhunskih mojstrovinah chefov uživali tudi tisti, ki se običajno ob obisku restavracije in v življenju na splošno srečujejo z različnimi izzivi in ovirami. Kot je na včerajšnji predstavitvi povedal Luka Gabrovšek , poslovni direktor družbe Mastercard Slovenija, so se za takšen tip dogodka odločili zato, da se bodo lahko prav vsi družili in doživeli nepozabne trenutke v predprazničnem času. Kot tehnološko podjetje so namreč zelo dejavni pri vključevanju vseh, ki so odrinjeni na družbeni rob.

Na enem izmed pogovorov pri Mizi za vsakogar bo sodeloval tudi Gal Jakič iz NSIOS (v sredini); v družbi z Lukom Gabrovškom in Alešem Petejanom iz Mastercarda. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Tako bodo v prvi polovici decembra pri Mizi za vsakogar v praznični vasici organizirali šest pogovorov, na katerih se bodo prepletale zgodbe ljudi s pogledom na sistemske izzive na določenih področjih. Nekateri sogovorniki so se pridružili že včerajšnji predstavitvi, in siceriniz Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije,iniz Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije,iz Omre,iniz Legebitre,iniz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana teriniz organizacije Sonček – Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije.

Ob tem je Aleš Petejan, vodja marketinga v Mastercardu, poudaril, da želijo tudi na ta način povezovati ljudi in ustvarjati neprecenljive trenutke, zato so projekt praznične vasice namenili vsem. »Še posebej smo ponosni na Mizo za vsakogar, ki s svojo funkcionalnostjo in prilagodljivostjo omogoča vsem nam, da uživamo v trenutkih ne glede na to, v kakšni situaciji smo. Ta miza nam bo omogočila odlične pogovore, saj bomo ustvarjali priložnosti za razumevanje in dialog in s tem možnost vključujoče družbe.«

Predstavitev je popestril standup komik Aleš Sečnik, nekdanji atlet, ki se lahko pohvali s svetovnim rekordom na 50 metrov delfin na prvenstvu športnikov invalidov. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Včerajšnjo predstavitev je popestril standup komik Aleš Sečnik, nekdanji atlet, ki je zaradi poškodbe postal invalid, vendar kljub temu ni nikoli odnehal. Lahko se namreč pohvali tudi s svetovnim rekordom na 50 metrov delfin na prvenstvu športnikov invalidov. In kot pravi, mu standup nastopi dajejo še dodatno motivacijo.​