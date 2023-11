Na Golovcu nadaljujejo sečnjo, drevesa bodo padala tudi ob Karlovški cesti

Na območju Golovca bodo pristojni nadaljevali sečnjo dreves, ki so zaradi bolezni, vetroloma ali drugih vzrokov nevarna ali nevitalna. Ponekod bodo hkrati izvedli tudi pomladitveno sečnjo. V nedeljo bodo devet dreves predvidoma posekali tudi ob Karlovški cesti, zaradi česar bodo cesto delno zaprli, so sporočili iz ljubljanske občine.

Sečnjo dreves na območju Golovca so na Mestni občini Ljubljana (Mol) napovedali v začetku leta, ker pa je zaradi neustreznih vremenskih razmer v celoti niso mogli izvesti, bodo z deli nadaljevali ta teden. Dela bodo trajala do konca leta.

Gre za tri lokacije, na katerih bodo skupno odstranili približno 240 kubičnih metrov drevja.

Po pojasnilih občine bodo na podlagi odločb Zavoda za gozdove Slovenije, gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov zavoda ter skladno s strategijo razvoja mestnih gozdov 2020-2045 tudi v začetku prihodnjega leta izvedli več sanitarnih in pomladitvenih sečenj v mestnih gozdovih na občinskih zemljiščih na območju Golovca.

Sečnjo dreves na območju Golovca so na Mestni občini Ljubljana napovedali v začetku leta. FOTO: Marko Feist

Posegi so potrebni prednostno zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev, pa tudi zaradi redne nege gozda ter vzdrževalnih del v javnem interesu, so zapisali.

Obiskovalcem gozda svetujejo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujejo, naj imajo pse na vrvici.

Na nekaterih območjih mestnih gozdov bodo na podlagi odločbe zavoda za gozdove o izvedbi potrebnih gojitvenih del in varstvenih del za zaščito pred divjadjo izvedli več ukrepov, kot so sadnja in dopolnilna sadnja dreves, priprava površine za obnovo po ujmi in obeleževanje sadik. Pred dejansko izvedbo se bodo s strokovnjaki iz pristojnih inštitucij še posvetovali o naboru možnih rešitev za izboljšanja stanja gozda in ekosistemske naravne vrednote, so dodali.