Seattle, Beograd, Talin, Gdansk, Ljubljana

Obisk božično-novoletnih sejmov je postal posebna turistična ponudba. Raziskava britanske marketinške agencije Propellernet razkriva, katera svetovna mesta so čedalje bolj priljubljena za praznični oddih. Podatke so pridobili s pomočjo google keyword plannerja. Obseg iskanja posameznih lokacij in besedne zveze božični sejem so primerjali po mesecih od avgusta do oktobra 2022 in od avgusta do oktobra 2023. Ljubljanski praznični sejem je po teh merilih peti najbolj iskan.