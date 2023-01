Slabih 176 milijonov evrov za športne centre

V nadaljevanju preberite:

Iz rebalansa letošnjega občinskega proračuna je razvidno, da MOL za investicije na področju športa in prostočasnih dejavnosti namenja 44,8 milijona evrov, od tega za gradnjo športnih objektov 30,4 milijona evrov. Največ, kar 27,1 milijona evrov, bodo porabili za Športni center Ilirija, ki naj bi ga koprski Makro 5 zgradil do konca leta. Novega športnega objekta se bodo letos razveselili tudi ljubitelji vožnje s skiroji, rolkami in kolesi BMX, saj bo v Stožicah zrasel nov Skate park. Na magistratu bodo do leta 2026 za večje športne objekte skupaj namenili kar 175,7 milijona evrov.