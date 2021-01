So proračunske številke prenapihnjene?

Ljubljanski mestni svetniki so včeraj potrdili rebalans letošnjega proračuna , ki je s 439 milijoni evrov za dobrih 34 milijonov višji od sprejetega, ter osnutka proračunov za prihodnji dve leti. Po besedah vodje občinskega oddelka za finance in računovodstvose bo občina v vseh proračunskih letih zadolžila za po 20 milijonov evrov, pri čemer bo letos odplačala 14,2 milijona, v prihodnjih dveh letih pa po 14,5 milijona evrov. Nekatera posojila namerava občina, ki je bila ob koncu lanskega leta zadolžena za slabih sto milijonov evrov, v teh letih tudi dokončno poplačati.Svetnice in svetniki so z navdušenjem sprejeli napovedano povečanje sredstev za naložbe v stanovanja, vrtce, osnovne šole in kulturo.(SDS) je razžalostilo, da je Ljubljana izgubila boj za naziv Evropska prestolnica kulture 2025, pri čemer se je vprašala, ali ni vzrok za neuspešno kandidaturo morda propadajoč Plečnikov stadion. Županji je odvrnil, naj o tem vpraša ministra za kulturoVodja svetniškega kluba Levicase je zavzel za povečanje sredstev za socialne projekte, s pomočjo katerih bi v občini blažili posledice epidemije covida-19, ki bodo, kot je opozoril, dolgotrajne in težke. Izpostavil je zlasti brezdomce in starejše.(NSi) so zmotile »prenapihnjene« številke, zlasti na področju prodaje nepremičnin, tako je prepričan, da bo potreben nov rebalans.Mestni svetniki so poleg tega spremenili odlok o urejanju prometa, s katerim so med drugim ob dvomih nekaterih svetnikov o primernosti uvedli 80-evrske globe za voznike – povprečno štiristo jih je vsak mesec, ki v javnih parkirnih hišah ne plačujejo parkirnine. Svetniki so potrdili tudi osnutek odloka o spremembah poimenovanja ulic, parkov in trga.