Žogica leti od župana k ravnatelju, starši medtem čakajo na prosto mesto

Problematika s prostorsko stisko v cerkljanskem vrtcu ima dolgo zgodovino. Obljuba o novem vrtcu je bila sveža pred vsakokratnimi županskimi volitvami, a ne le da je nobenemu županu ni uspelo izpolniti, zapletlo se je še z odprtjem 11. oddelka.

Na občinski spletni strani so v torek v pojasnilu, zakaj je ideja o 11. oddelku, ki so ga nameravali odpreti v župnišču, padla v vodo, pisali o »zatečenem stanju, izgubljenih mesecih na začetku leta«, a tudi z občinske uprave prihajajo zgolj besede, uresničenih načrtov pa je – vsaj glede vrtca – malo. Vrtec Petra Klepca v Cerknem deluje z desetimi oddelki v treh stavbah; obiskuje ga 177 otrok. Na čakalnem seznamu je uradno trenutno 16 otrok.

Februarja so začeli na občinski upravi iskati možne rešitve za prostorsko stisko, ena od njih je bila ureditev mansardnih prostorov na podstrešju vrtca. Vodstvo zavoda je po dogovoru z občino naročilo idejno zasnovo za prenovo, a je načrt padel v vodo, ker ga ni izdelal arhitekt z licenco. Finančna vrednost projekta, ocenjena na približno 120.000 evrov, bi od občinske uprave tako ali tako terjala izvedbo javnega razpisa.

Župan Gašper Uršič je na vprašanje, kako daleč so zdaj z načrtom preureditve prostorov na podstrešju, odgovoril, da so »pridobili ponudbo projektanta, a da preverjajo, ali je rešitev ustrezna, zato načrta še niso naročili. Dela bodo izvedli le, če bo na podstrešju mogoče zagotoviti površine za otroke.«

Ravnatelj Osnovne šole Cerkno Mitja Dežela je jasen – 11. oddelek je bil načrtovan v zidani stavbi vrtca v prostorih, kjer je zdaj telovadnica, ki bi zahtevala minimalne posege: »V mansardnih prostorih pa bi imeli večnamenski prostor za potrebe športnih aktivnosti vseh otrok vrtca, del bi bil namenjen za delo z otroki s posebnimi potrebami, del za pedagoški kader, sanitarije in servisni prostor. Prenova bi pomenila precejšen premik na bolje.«

Župan Gašper Uršič pravi, da bi dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za nov vrtec lahko pridobili v dveh letih. FOTO: Anja Intihar/Delo

Odločitev o župnišču sprejeta julija

In zdaj k načrtu o dislocirani enoti v župnišču, ki je padel v vodo kot marsikatera druga obljuba. Župan Gašper Uršič je v torek na občinski spletni strani zapisal, da so se »na občini po končni ugotovitvi, da ureditev podstrešja v vrtcu ne bo prinesla dovoljšnih igralnih površin, ki jih moramo zagotoviti v okviru obstoječih normativov, odločili sami prevzeti koordinacijo projekta in najti alternativno, bolj optimalno rešitev«. Od kod ta »končna ugotovitev o premajhnih igralnih površinah«, ni povsem jasno.

Alternativa o 11. oddelku v župnišču je v splošni javnosti sicer vzbudila mešane odzive, a zakonodajno bi tovrstna rešitev bila mogoča, nasprotoval ji ni niti ravnatelj Mitja Dežela. Je pa vztrajal, da morajo prostori zadostiti vsem standardom in normativom, ki jih zahteva zakonodaja na področju predšolske vzgoje. Za morebitne nepravilnosti bi namreč odgovarjal on in ne predstavniki ustanovitelja, torej občine.

Enajsti oddelek v župnišču bi povišal oskrbnino – Mitja Dežela ocenjuje, da za 12 do 15 evrov na otroka. Dodaja pa, da z občinske uprave ocene stroškov (najemnina, elektrika, čiščenje, komunalne storitve) nikoli niso dobili.

Ravnatelj OŠ Cerkno Mitja Dežela pojasnjuje, da je bila odločitev o župnišču sprejeta julija. FOTO: Matjaž Kosmač

Z občinske uprave so prejšnji teden sporočili, da 11. oddelka v župnišču ne bo, ker »je otrok premalo, prav tako kadra, predolgi so tudi roki za dobavo nujno potrebne opreme«. Na vprašanje, ali za vse to niso vedeli, preden so začeli načrtovati oddelek v župnišču, je župan odgovoril, da »so odprtje oddelka napovedali mediji in ne občina«. O rešitvi so svetniki razpravljali na oktobrski občinski seji, o kateri seveda so poročali mediji, a so očitno postali tudi priročen krivec za odpadle načrte z župniščem.

Ravnatelj Mitja Dežela pri tem pojasnjuje, da je bila odločitev o župnišču sprejeta julija, oddelek naj bi odprli 1. januarja prihodnje leto. V pol leta torej ni bilo mogoče izpeljati predvidenega načrta – v letu 2020/21 so igralne prostore, garderobo in celotno prenovo dveh sklopov sanitarij za deseti oddelek vrtca, ki domuje v šoli, zagotovili v mesecu in pol. Za ureditev 11. oddelka so na občini zagotovili 70.000 evrov, del sredstev – 20.000 evrov – so kasneje z rebalansom namenili za protipoplavne ukrepe oziroma sanacijo.

Enajstega oddelka v župnišču ne bo. FOTO: Anja Intihar/Delo

Medtem ko se žogica podaja med županovo in ravnateljevo pisarno, so starši prepuščeni lastni iznajdljivosti, kam z otroki. Kdaj bo Cerkno dobilo nov vrtec, je vprašanje za milijon evrov. Župan Gašper Uršič odgovarja, da bi lahko, če ne bo težav, dokumentacijo in gradbeno dovoljenje pridobili v dveh letih, ob uspešni kandidaturi na morebitnih razpisih pa se projekta lotili leta 2026.

Da zasnova in izgradnja vrtca ob viziji in dobrem načrtovanju nista misija nemogoče, kaže primer Bohinjske Bistrice. V dveh letih so na travniku za osnovno šolo zgradili nov, enajstoddelčni vrtec. Investicija je znašala 7,5 milijona evrov – 1,7 milijona je prispevalo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 761.000 Eko sklad, preostalo je z ugodnim kreditom zagotovila občina sama.