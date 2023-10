Eurojackpot pripeljal prvo ligo, a že na prvi tekmi očitki zaradi zelenice

Nogometni klub Rogaška bo na današnji novinarski konferenci podrobno pojasnil burno dogajanje na relaciji z Nogometno zvezo Slovenije. Klub zadnje tedne tekmuje tudi na domačem stadionu, ki so ga morali za potrebe prve lige posodobiti. Lastnica objekta je občina, ki je denar za urejanje stadiona med drugim dobila s prerazporeditvijo sredstev Eurojackpota. A že na prvi tekmi na domači travi 23. septembra so bili deležni očitkov o slabo pripravljeni zelenici.

Občina Rogaška Slatina za ureditev nogometnega stadiona letos namenja 1,3 milijona evrov. Od tega so sto tisočakov dobili na razpisu ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem, preostalo pa so prerazporedili iz drugih postavk v občinskem proračunu. Večina sredstev je iz postavke za kopališče, za katero so denar dobili iz davka od iger na srečo, potem ko je januarja lani Slatinčan zadel glavni dobitek na Eurojackpotu, pri čemer je občini v blagajno kapnilo 1,67 milijona evrov.

Župan Branko Kidrič vztrajno ponavlja, da denarja niso vzeli letnemu kopališču, ampak so ga samo prerazporedili. Medtem ko bodo denar za kopališče potrebovali šele leta 2025, se je namreč pri nogometu, ko se je izkazalo, da bo domači klub prišel v prvo ligo, zelo mudilo. »Ni bilo časa za posojilo, ne za rebalans proračuna, da smo lahko pravočasno izvedli javni razpis za izbiro izvajalca. Ta je v razmeroma kratkem času izvedel celoten projekt, gradbeno-obrtniška del so bila vredna1,2 milijona evrov,« je dejal Kidrič.

Da bi lahko navijači tekme spremljali v Rogaški, so morali nogometno infrastrukturo posodobiti v skladu z zahtevami nogometne zveze. Obnoviti so morali obstoječe in urediti dodatne prostore, preurediti tribune, ki zdaj sprejmejo tisoč obiskovalcev, zagotoviti dodatne kapacitete stadiona in urediti centralno igrišče. Posodobljeni stadion so odprli 23. septembra, na tekmi, ki je sledila, pa je ob močnem deževju zelenica že klonila. »Po končani tekmi je bila videti bolj kot njiva,« je dejala navijačica.

Zdaj trava raste

Da so težave z zelenico in njeno pripravo, so poročali tudi po še dveh tekmah, ki so ju poleg otvoritvene že odigrali v Rogaški Slatini. Lastnica objekta je občina, župan Kidrič pa je bil iskren: »Ko so tri tekme na teden, nobena trava ne more biti dobra.« Zelenica je bila sicer razrita že na prvi tekmi.

Direktor nogometnega kluba Nino Ivačič je pojasnil, da so imeli res nekaj težav, najprej z zalivalnim sistemom, ki ga je občina na novo vgradila: »Ob testni uporabi zalivalni sistem ni delal in tega nismo vedeli, ker se zaliva ponoči. Na delu igrišča nam je travo zažgalo. Tam ni bila v najboljšem stanju. A se popravlja in ureja, tudi vreme je zdaj primerno za rast trave, tako da bo do naslednje domače tekme travnata površina v dobrem, če ne odličnem stanju.« Trava ima za obnovo še dobrih štirinajst dni časa. Dodal je, da je bilo na prvi tekmi res težko: »Travnata zelenica je stara več kot 20 let, nikoli ni bila zamenjana, tudi pred tem ni bila primerno vzdrževana. Posledica tega je zdaj drago vzdrževanje in občasne težave ob dežju.«

Po županovih navedbah ima sicer objekt v upravljanju nogometni klub, ki na razpisu dobi tudi sredstva za vzdrževanje objekta. Ivačič pa je poudaril, da klub, ki ima objekt v brezplačnem najemu, skrbi zgolj za redno vzdrževanje, torej košnjo: »Glede na novi dogovor, ki ga imamo od letos, glavno vzdrževanje igrišča prevzame občina.«