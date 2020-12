Bolj se bojimo denarne kazni kot prometne nesreče

V intervjuju preberite

Podatki o prometni varnosti tudi v času koronavirusa, ko je prometa manj, niso preveč optimistični, saj se še vedno skoraj vsaj teden zgodi kakšna prometna nesreča s smrtno žrtvijo. O tem je spregovoril psiholog prof. dr. Marko Polič, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Med področji njegovega proučevanja je tudi prometna varnost, sodeloval je v več domačih in mednarodnih raziskavah.



»Raziskave kažejo, da večina voznikov meni, kako so nadpovprečno dobri. Šele ko človek sam doživi prometno nesrečo ali kdo od njegovih bližnjih, začne razmišljati o prometni varnosti. Prebiranje črne kronike ali reportaž o nesrečah nas ne ozavesti, to so za nas samo neka imena in fotografije.«