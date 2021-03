Drugačno gorivo za nove čase

Okoljske zahteve so tu, izpuste ogljikovega dioksida v prometu je nujno močno zmanjšati. Industrija in znanost si v tej smeri vsaj po novicah sodeč najbolj prizadevata z akumulatorskimi električnimi vozili, za tovornjake naj bi bili zanimivi gorivne celice in vodik, že nekaj časa pa razvijajo tudi sintetično ali e-gorivo. S tem se ukvarjajo nekateri avtomobilski proizvajalci, prav tako naftne družbe, poskusi so še v drugih vejah transporta, toda vsi tega ne vidijo kot rešitev. Kako izdelujejo sintetilna goriva? Kakšne načrt ima Porsche? Zakaj Mercedes o tej rešitvi dvomi?