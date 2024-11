Ko leva poganja elektrika

»Kot poslovna ženska z natrpanim urnikom, hkrati pa tudi mama dveh otrok vem, kako pomembno je imeti pravo orodje za vsakodnevno usklajevanje obveznosti,« pravi Eva Novak in nadaljuje: »Živim med sestanki, predstavitvami, roki in družinskimi trenutki – vse to me žene naprej. Ko sem začela iskati nov avto, sem vedela, da potrebujem nekaj več kot le prevozno sredstvo. Potrebovala sem avtomobil, ki bo razumel moj tempo in bo hkrati zanesljiv partner na vsakem koraku. Tako sem odkrila Peugeot E-2008 – električni SUV, ki mi omogoča, da samozavestno krmarim med poslovnim svetom in domačimi izzivi.«

POSEBNA PONUDBA Peugeot 2008 ponuja bogato serijsko opremo, ki ima v posebni ponudbi tudi brezplačno navigacijsko napravo in kamero za vzvratno vožnjo. Da bodo začetni in vsi naslednji kilometri še bolj prijetni, pri nakupu Peugeota 2008 ponujamo bonus Peugeot financiranje v višini 1000 evrov in kasko zavarovanje za le en evro in 5 let jamstva ter bon za zimske pnevmatike. Preverite ponudbo in se odpravite novim doživetjem naproti.

Peugeot E-2008 je več kot le avtomobil – je sopotnik, ki razume, kaj pomeni biti uspešna poslovna ženska in predana mama. FOTO: Peugeot

Preprosto polnjenje – tako učinkovito kot moj dan

Eden izmed razlogov, zakaj je Eva izbrala električni avtomobil, je njegova enostavna uporaba in okolju prijazna vožnja. »V mojem življenju ni prostora za zaplete – ko delam, se osredotočam na cilje, ko pa sem z družino, želim preprosto uživati v vsakem trenutku. Polnjenje avtomobila mi popolnoma ustreza. Doma ga priključim na polnilnik in ga pustim čez noč – zjutraj je pripravljen za vse izzive, ki me čakajo. In ko je moj urnik še posebej natrpan, me ne skrbi: hitri polnilniki na poti omogočajo 80-odstotno napolnjenost v le 30 minutah. To pomeni, da lahko medtem opravim hiter klic ali odgovorim na nekaj nujnih e-sporočil, nato pa že nadaljujem svojo pot,« pravi Eva.

Hitri polnilniki na poti omogočajo 80-odstotno napolnjenost v le 30 minutah. FOTO: Peugeot

Varnost na cesti – zame in za mojo družino

»Ko vozim, je varnost vedno na prvem mestu – zame, za moje otroke in za tiste trenutke, ko se misli med sestanki nehote oddaljijo od ceste. Peugeot je zasnovan tako, da mi omogoča popolno zbranost, hkrati pa me podpre s svojo napredno tehnologijo,« poudari Eva. Eden izmed njenih najljubših sistemov je samodejno zaviranje v sili. Spomni se dneva, ko je z mislimi že načrtovala naslednji sestanek in se je promet pred njo naenkrat zaustavil. Še preden se ji je uspelo odzvati, je njen lev že zaviral, kar ji je dalo še večje zaupanje v asistenčne varnostne sisteme.

LEVJI DNEVI SO TU! Preverite širok nabor bogato opremljenih osebnih vozil Peugeot na zalogi. Ne zamudite privlačne ponudbe in odpeljite svojega z levjim bonusom in bonom za zimske pnevmatike.

Ko se s celotno družino odpravijo na izlet, ji sistem za ohranjanje voznega pasu pomaga, da ostane na pravi poti, tudi če se ji pozornost za trenutek preusmeri. In seveda, tu je še prepoznavanje prometnih znakov, kar ji omogoča, da je vedno pozorna na vse omejitve hitrosti.

Peugeot i-Cockpit omogoča, da imamo vse informacije vedno na dosegu roke, brez nepotrebnega umikanja pogleda s ceste. FOTO: Peugeot

Eleganca in tehnologija – na poti ali na sestanku

Notranjost avtomobila vas bo gotovo popolnoma očarala – tako kot je Evo. »Ko se vozim na poslovni sestanek, želim, da je moj avto odraz moje osebnosti – premišljen, učinkovit in sodoben. Peugeot i-Cockpit mi omogoča, da imam vse informacije vedno na dosegu roke, brez nepotrebnega umikanja pogleda s ceste. Upravlja se intuitivno, kar mi daje občutek, da imam popoln nadzor nad vozilom. Ko se po sestanku usedem v avto, da odhitim po otroke v šolo, mi napredna tehnologija omogoča, da vse poteka brezhibno – povežem telefon z enim dotikom in brez težav poslušam glasovno sporočilo ali opravim klic,« pravi Eva.

PUSTITE SE ZAPELJATI Novi Peugeot 2008 je dinamičen SUV, ki združuje sodoben dizajn, napredno tehnologijo in izjemno udobje. Ne glede na to, ali iščete mestno agilnost ali pustolovščine na daljših poteh, bo Peugeot 2008 s svojo zmogljivostjo in energetsko učinkovitostjo izpolnil vaša pričakovanja. Prijavite se na testno vožnjo še danes in spoznajte, zakaj je Peugeot 2008 pravi partner za službo in prosti čas. Prepustite se užitku v prostorni in prefinjeni notranjosti, medtem ko vas bo edinstven Peugeot i-Cockpit® popeljal v svet inovativne vožnje. PRIJAVITE SE NA TESTNO VOŽNJO

Električna prihodnost – korak pred časom

Za Evo je pomembno, da svojim otrokom pokaže, kako je mogoče združiti uspešno kariero z odgovornostjo do okolja. Prehod na električno mobilnost je zanjo pomenil korak v pravo smer. E-2008 ne oddaja emisij med vožnjo, kar jo navdaja z občutkom ponosa oziroma kot sama pravi: »Ne le da varujem naš planet, temveč svojim otrokom kažem, kako lahko s premišljenimi odločitvami ustvarimo boljši svet.«

FOTO: Peugeot

Električni pogon poleg tega pomeni tudi neverjetno tiho vožnjo. Ko se po dolgih poslovnih dneh vrača domov, lahko Eva končno uživa v miru in tišini, ki ju ponuja električni avtomobil. Brez hrupa motorja se lahko v mislih umiri in pripravi na preostanek dneva, ki ga želi posvetiti svoji družini.

Avtomobil, ki se prilagaja življenju sodobne ženske

Peugeot E-2008 je več kot le avtomobil – je sopotnik, ki razume, kaj pomeni biti uspešna poslovna ženska in predana mama. Z njim lahko z lahkoto prehajate iz poslovnega sveta v družinsko življenje, ne da bi pri tem sklepali kompromise. Je eleganten, tehnološko napreden in predvsem varen – točno to, kar potrebujete v svojem hitrem in dinamičnem življenju.

Naročnik oglasne vsebine je P Automobil Import, d. o. o.