Za mlade (in mlade po srcu)

1. »Avto res potrebujem!«

FOTO: Škoda Scala



2. »Pri nakupu bom pomagal(a) po svojih najboljših močeh.«

FOTO: Škoda Scala

Dinamična ŠKODA SCALA: klikni tukaj in jo spoznaj bolj podrobno!

3. »Nič ni pomembnejše od varnosti.«

4. »Ne, nov avto ni nujno dražji od rabljenega!«

FOTO: Škoda Scala

Zapelji jo en krog in preveri, ali je ŠKODA SCALA prava zate! Zmenek z njo rezerviraj na testiraj.skoda.si!



5. »S pravim financiranjem je lahko dosegljiv tudi na prvi pogled predrag avto.«

Preveri cene in financiranje modela ŠKODA SCALA!

6. »Varčeval(a) bom!«

FOTO: Škoda Scala

7. »Kazni bom plačeval(a) sam(a).«

8. »Avto bom negoval(a) in z njim lepo ravnal(a).«



9. »Izberimo pravi model skupaj!«

FOTO: Škoda Scala

10. In za konec še: »Posodim vama ga za kak krog.«

FOTO: Škoda Scala

ŠKODA SCALA pač ni avto, ki bi ga občudovali na fotografijah in plakatih, ampak avto, ki se ga morate dotakniti in se Mladi in mladi po srcu, ne glede na vaš EMŠO, pozor: v živo je (še) lepša kot na slikah! Predvsem pa je v živo veliko bolj živahna!pač ni avto, ki bi ga občudovali na fotografijah in plakatih, ampak avto, ki se ga morate dotakniti in se z njim odpeljati en krog . Ali dva. A pozor: bližnje srečanje lahko pripelje do ljubezni na prvi dotik. Sploh ob ceni 12.900 evrov s ŠKODA bonom

Spoštovani starši, branje toplo priporočamo tudi vam.Čisto na začetku pa še tole: v današnjih okoliščinah mladi – pa naj bo to po končani srednji šoli, med študijem, ob prvi resni zaposlitvi, skratka ob »postavljanju na lastne noge« – brez pomoči staršev zelo težko pridejo do dobrin, kot je avto, ki pa je zaradi specifičnega slovenskega poselitvenega vzorca izjemno pomemben pri zagotavljanju mobilnosti, povezane z delom in študijem. Prisluhnite jim in jim, če le lahko, pomagajte. Zdaj pa k argumentom, ki imajo težo!Pozor: potrebujem. Ne hočem, potrebujem. Razlika je pomembna. Zakaj ga res potrebujete, ve vsak najbolje sam. Če je to zato, ker so povezave s krajem študija slabe ali ker ga potrebujete za prevoz v službo, vam bodo starši naklonjeni prej, kot če je vaš edini pravi razlog ta, da bi bili radi med prvimi v krogu prijateljev, ki si mu avtomobila ne bi bilo treba sposojati od mame. Svoje potrebe staršem predstavite jasno in imejte vizijo: ker boste imeli svoj avto, se boste na primer lahko prijavili na razpis za dobro službo v oddaljenem kraju. Ob šoli oziroma študiju boste lahko tudi delali. Pridobili boste neodvisnost in samostojnost. Vaja namreč dela mojstra in vožnja voznika, čas pa je denar. In konec koncev bodo tudi starši svoj avto lahko (spet) imeli čisto zase.Redki so tisti, ki jim lahko starši dandanes kar mimogrede kupijo avto in prevzamejo nase še vse stroške, povezane z vzdrževanjem. To tudi ne bi bilo posebej vzgojno. V vsakem primeru je prav, da pri nakupu sodelujete z lastnimi sredstvi, kolikor jih pač imate. Morda lahko s svojimi prihodki odplačujete mesečni obrok in skrbite za gorivo, starši pa vam ob nakupu priskočijo na pomoč s plačilom pologa. Tako boste dokazali svojo zrelost in odgovornost, do avtomobila pa boste potem imeli tudi povsem drugačen odnos.Kateremu od staršev varnost njegovega otroka, pa naj bo ta star pet, petnajst ali petindvajset let, ni na prvem mestu? Novi avtomobili so nesporno mnogo varnejši od rabljenih. Imajo sodobnejšo varnostno opremo, karoserija je čvrstejša, vgrajeni so boljši materiali, denimo posebna jekla. Poleg tega materiali v rabljenih avtih nimajo več enakih lastnosti kot v času, ko so bili novi. Hitreje počijo, guma postane trda, vprašanje je tudi, v kakšnem stanju so pnevmatike. Poglavje zase so asistenčni sistemi (poglejte, s čim vse se lahko pohvali denimo ŠKODA SCALA ). Z leti se še posebej v tem pogledu zaostrujejo zahteve Euro NCAP, ki na podlagi preizkusnih trčenj podeljuje oceno varnosti posameznega modela. Model, ki je pet zvezdic dobil pred desetimi leti, in model, ki jih je dobil pred kratkim, glede varnosti torej nista primerljiva. Zato staršem drzno predlagajte nakup novega avtomobila. In ko bosta rekla: »Ja, a ti sploh veš, koliko stane nov avto?!«, jima takoj odgovorite, kot sledi:Na prvi pogled so rabljeni avtomobili seveda cenejši od novih, toda ob nakupu je neznank toliko, da je prava cena, ki jo boste plačali za takšno vozilo, zaradi stroškov vzdrževanja lahko precej višja – če se seveda ne boste odločili za nakup pri podjetju, kot je Das WeltAuto, ki zagotavlja preverjen nakup.Ste vedeli, da ima kupec v Sloveniji okoli 70 % možnosti, da kupi avto s prirejenimi (nazaj prevrtenimi) prevoženimi kilometri, s tem pa lahko goljufi za kar 25 % dvignejo ceno vozila!? Prav tako ni mogoče zagotovo vedeti, ali so bili res opravljeni vsi servisi, kje in s kakšnimi nadomestnimi deli. Vprašanje je tudi, v kakšnem stanju je v resnici motor. In seveda, kdo ve, kaj vse nam je še zamolčal prodajalec.Pri novem avtomobilu neznank ni. Tu so garancija, jamstvo, asistenca 24/7 – pa vonj po novem in brezskrbnost v vožnji. Starše velja opozoriti tudi na to, da imajo novi avtomobili čistejše in gospodarnejše motorje kot avtomobili, ki so od njih le eno avtomobilsko generacijo starejši (kako je šele pri še starejših vozilih!), kar ni le okolju prijaznejše, ampak se ob manjši porabi kaj hitro pozna tudi v denarnici.Morda so starši navajeni za vse stvari plačevati z gotovino, v celoti. Mogoče pa od nekdaj vse kupujejo na obroke. Prav verjetno je, da dobro poznajo vse opcije, ki so jim na voljo pri nakupu različnih dobrin, a prav je, da jih spoznate tudi vi in se s starši odraslo pogovorite tudi o finančnih zadevah.Kupci imajo pri nakupu novega avtomobila običajno na voljo več možnosti financiranja, in to bodisi pri prodajalcu bodisi pri bankah. Izbira financiranja pri prodajalcu pogosto prinese še kak dodatni prihranek ali ugodnost. Znamka ŠKODA denimo ponuja financiranje 1 %, pri katerem kupec plačuje 1 % cene vozila na mesec, ali nakup s ŠKODA BONom, s katerim ceno vozila znižate za tisoč evrov. V tem primeru je tako denimo mladostna in očarljiva ŠKODA SCALA lahko vaša za 12.900 evrov. Nato pa lahko izbirate med kreditom, finančnim ali operativnim lizingom z variabilno pogodbeno obrestno mero. Odvisno od pologa se spreminja znesek mesečnega obroka, ki ga morate plačevati, če se odločite za financiranje (kako se spreminjajo posamezne vrednosti glede na izbrano dobo financiranja in višino pologa, si lahko s posebnim spletnim orodjem ogledate).Tudi če starši prevzamejo plačilo pologa in vi plačilo mesečnega obroka in stroškov goriva, brez varčevanja ne bo šlo. Odreči se boste morali čemu, kar se vam je doslej zdelo samoumevno. Postavite si prioritete in se jih držite. Če ste se odločili za nakup avtomobila, boste kakšno svojo navado ali razvado morali žrtvovati ali vsaj omejiti.Da ste odgovoren mlad človek, boste dokazali tudi s tem, da boste vozili po predpisih. Staršem pojasnite, da avtomobila res ne boste imeli za to, da bi z njim divjali po cesti, vsekakor pa jim zagotovite, da boste morebitne kazni poravnali sami. Pa ne le prometnih predpisov, vsak pravi voznik mora upoštevati tudi nepisani avtomobilski bonton, zaradi katerega so (lahko) slovenske ceste prijaznejše do vseh udeležencev v prometu.Rabljen ali nov – avtomobil je dobrina, s katero so v vsakem primeru povezani stroški in odrekanje. Zato staršem izkažite ustrezno spoštovanje in hvaležnost za pomoč, svoj avtomobil pa čistite, negujte, vzdržujte in res dobro pazite nanj – tudi zato, da ga boste lahko nekoč bolje prodali. Drobtine vsepovsod, prazne pločevinke za sedeži, umazana stekla ... res ne sodijo v vaš prvi avto! In ja, tudi v avtu je treba občasno pobrisati prah.Staršem predlagajte, da skupaj izberete najprimernejši avtomobil za vas. Za prvi avto gotovo ne potrebujete karavana ali SUV-a, ne bo pa odveč, če je avto prostoren, udoben in všečnega mladostnega videza. Pri izbiri opreme pa razmislite tudi o tem, kakšne so vaše potrebe – boste pogosto na cesti, boste na pot jemali domačo žival ali športno opremo, ga boste potrebovali pri opravljanju svojega dela ... Pustite si svetovati; starši imajo veliko izkušenj, ki vam lahko pridejo zelo prav. Zakaj bi se učili na lastnih napakah, če se lahko na tujih?Ne boste prva hči ali sin, ki bi ji oziroma mu starši na vsake toliko časa »sunili« avto, zato jih prehitite in jim povejte, da bo vaš poskočni simpatični jekleni konjiček vsaj malo tudi njihov in si ga lahko kdaj sposodijo. Če bodo le lepo ravnali z njim, seveda ...Naročnik oglasenga sporočila je Porsche Slovenija