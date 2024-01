Prostata za vse!

Saj veste, jadrator namesto radiator, Dejvid Buvi in podobno. Za tovrstne priložnosti imam kar dva aduta.

Prvi je, da sem bil globoko v najstništvo prepričan, da je ščegetavček vrsta ptiča. Ljubek, droben in živobarven ptiček, ki spomladi na vrhu cvetočega sadnega drevja prepeva med brenčanjem čebel, ki otresajo zimo s krilc.

Kot najstnika so me zanimale ptice, zdelo se je spodbudno, da so tudi moji sošolci izkazovali zanimanje za ornitologijo, čeravno zgolj za eno vrsto ptic. Svojo zmoto sem odkril sila neslavno, kar med poukom biologije, ko smo naštevali vrste ptic in sem se spomnil na ljubega ščegetavčka, dvignil roko in požel huronski smeh. K sreči je bilo videti, kot da se norčujem.

Druga zmota je bila beseda prostata, saj sem bil prepričan, da z njo označujemo uporno in trmoglavo žensko. Sicer se je beseda resnično pogosto pojavljala v družbi riti in prstov, a vendar mi je vse skupaj štimalo. Lahko si predstavljate šok, ko sem prostato prvič videl na prečnem diagramu moških spolovil.

Pojma nisem imel, kaj za ena reč je to in čemu koristi. Prostata sodi med tiste stvari v življenju, ki postajajo z leti čedalje bolj pomembne in opazne. Preseneti nas, kako veliko vlogo ima v spolnem življenju moškega, kasneje, kako rada ponagaja pri uriniranju, in na koncu, da lahko še tako krepkega dedca po hitrem postopku položi v zemljo.

Zadnje čase zabave izgubljajo zalet, no, vsaj zame, ker me začenjajo prijatelji in sploh ljudje v moji bližini spraševati po prostati, ali mi jo je že zdravnik kdaj pregledal, ali vem, kakšen je občutek.

Očitno sem prišel v tista modra leta. Prijazno jim odgovorim, da še nisem imel tovrstnega pregleda. Praviloma potem odnehajo, ampak mi ne verjamejo. Tako med nami, tudi sam postajam radoveden. Moram fotra vprašat.