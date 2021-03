Arhitekt mora misliti 50 let naprej

V nadaljevanju preberite:

Vrata nam je odprl čil gospod, poln energije in iskrivega pogleda. Ne morem verjeti: 99 jih ima, a je kot mladenič. Galantno je prinesel stola na svoj mali vrt pred atrijsko hiško na Trnovem v Ljubljani, da sva lahko sedela na odprtem, in odejo, da sem se pokrila čez kolena, ker je bil mraz. Arhitekt Stanko Kristl, pred davnimi 50 leti avtor projekta diagnostično-terapevtskega centra UKC Ljubljana, me je poklical zaradi novega UKC.