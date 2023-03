Kaj ponuja portal MojaLeta.si?

Spletna skupnost MojaLeta.si je namenjena ljudem v zrelih letih, koliko ima uporabnikov?

MojaLeta.si je spletna skupnost ljudi starejših generacij, ki bo v začetku maja praznovala že deseti rojstni dan. Med bralci, ki jih je približno 150.000 iz vse Slovenije, prevladujejo upokojenci in tisti, ki se počasi približujejo upokojitvi. Velika večina jih je starih med 50 in 68 leti, približno četrtina je mlajših, pomemben delež je tudi starejših. Pred leti so na MojaLeta.si močno prevladovale ženske, zadnje čase pa opažamo, da sta spola vedno bolj enakovredno zastopana.

»Že pred desetimi leti, ko smo začenjali zgodbo MojaLeta, nas je izjemno presenetilo, koliko starejših je nadpovprečno veščih rabe spleta in drugih digitalnih tehnologij, in lahko rečem, da je bil v preteklih letih tu narejen še ogromen napredek,« pravi mag. Andreja Kočar Pečnik. FOTO: osebni arhiv

Kaj je temeljni namen te spletne skupnosti?

Poslanstvo zavoda MojaLeta.si in spletnega portala www.mojaleta.si so detabuizacija starosti, promocija kakovostnega staranja in omogočanje dostopa do specializiranih informacij, dogodkov in družabnih stikov starejšim. Vse vsebine in orodja so bralkam in bralcem na voljo brezplačno. Pomemben del so tudi naši ambasadorji. To so ljudje, ki vsak dan živijo po sloganu našega portala – čas, poln življenja, in so tako odlična motivacija in zgled vsem nam, da staranje ni ne bolezen ne problem, ampak prav tako čudovito življenjsko obdobje kot vsako drugo, polno priložnosti in izzivov, ki jih je treba premagovati odločno in optimistično. Sami lahko največ naredimo za to, da se počutimo dobro, ne glede na leta, ki tečejo.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Kaj vse ponuja uporabnikom?

Na voljo so jim brezplačne vsebine in nasveti strokovnjakov, pravnikov, zdravnikov, terapevtov ipd., obenem pa portal vsebuje tudi družabna orodja za povezovanje in komuniciranje z drugimi člani. Mnogi na njem najdejo nove prijatelje, sorodno dušo ali se ponovno povežejo z znanci iz mladosti. Naša srčna želja je, da bi v trenutkih, ko to potrebujete, na našem portalu dobili tudi potrebno dozo upanja, novega elana in seveda smeha.

Ponuja tudi spletno klepetalnico, ali nastanejo tudi nova prijateljstva, ki vabijo k druženju v živo?

Čeprav smo prepričani, da je internet medij, ki starejšim lahko zelo izboljša kakovost življenja, si želimo prispevati svoj delež tudi k čim bolj pristnim medsebojnim odnosom in stikom. Zato naše uporabnike redno pozivamo k povezovanju in aktivnostim tudi zunaj spletnega sveta. Naša želja je organizirati čim več družabnih dogodkov in aktivnih srečanj naših članov pa tudi projektov, ki bodo povezovali različne generacije ter razbijali predsodke o starosti. Zadnji od teh je bil na primer aktivni oddih za seniorje, ki smo ga minulo jesen organizirali v Thermani Laško.

Kako se novi uporabniki registrirajo v portal?

To lahko storijo prek povezave na www.mojaleta.si. Registracija je in vedno bo brezplačna, prinaša pa mnogo koristi – iskanje novih prijateljev, brezplačno prejemanje e-novičnika, možnost postavljanja vprašanj strokovnjakom, sodelovanja v klepetalnici, pošiljanje zasebnih sporočil drugim uporabnikom …

Ali bi lahko rekli, da veliko število uporabnikov dokazuje, da so tudi starejši dovolj vešči spleta in digitalnih tehnologij?

Vsekakor, že pred desetimi leti, ko smo začenjali zgodbo MojaLeta, nas je izjemno presenetilo, koliko starejših je nadpovprečno veščih rabe spleta in drugih digitalnih tehnologij, in lahko rečem, da je bil v preteklih letih tu narejen še ogromen napredek. To, da so vsi starejši digitalno nepismeni, je le še en mit, kar naš portal vsak dan dokazuje. Več kot polovico njegovih obiskov seniorji opravijo prek pametnih telefonov. Vsekakor pa je treba misliti tudi na tiste, ki priložnosti, da bi se srečali s temi tehnologijami, še niso imeli; glede na to, da se obeta čedalje večja digitalizacija tudi v zdravstvu in na področju upravnih zadev, je treba vsem omogočiti kakovostno usposabljanje, pa tudi pomoč in alternativo, da ne bi prihajalo do izključenosti ali neenakih možnosti.