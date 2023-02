Kako aromaterapija vpliva na zdravje?

Kako aromaterapija vpliva na naše počutje?

Aromaterapija oziroma eterična olja, ki jih pri njej uporabljamo, imajo zelo velik vpliv na naše počutje, tako fizično kot psihično. Njihovo delovanje je večplastno, saj na počutje vplivajo prek vohalnega sistema, preko kože in v prostoru. Vsako eterično olje ima bogato kemijsko sestavo, posamezne učinkovine delujejo terapevtsko. Ker je naš vonj neposredno povezan z možgani (limbičnim delom), se prek njega v telesu sprožijo številne reakcije; z njim lahko vzbudimo določene emocije, vplivamo na čustva, razpoloženje in obnašanje. In ne samo prek vonja, tudi preko kože delujejo eterična olja zelo blagodejno in izboljšujejo počutje ali olajšajo kakšno bolečino oziroma napetost.

»Eterična olja so odlična izbira in čudovita pomoč narave, a le, če jih varno uporabljamo,« pravi Andreja Kolarič. FOTO: osebni arhiv

Ali je aromaterapija primerna za starejše?

Aromaterapija in uporaba eteričnih olj je seveda priporočljiva tudi za starejše, če upoštevamo osnove njihove varne uporabe, tako kot pri vseh uporabnikih. Le redko se zgodi, da določena eterična olja pri starejših s pogostimi težjimi obolenji odsvetujemo. Predvsem je potrebna večja pazljivost pri tistih, ki vsebujejo velik delež spojine 1,8-cineol, to so na primer evkaliptus, ravintsara, rožmarin, ker lahko pri višjih koncentracijah dražijo dihalne poti. Sicer pa velja pravilo: manj je več. Pri starejših večinoma svetujemo nižje koncentracije eteričnih olj. Ta namreč delujejo zelo učinkovito že v zelo nizkih koncentracijah, tako da včasih že kapljica lahko bistveno spremeni počutje.

Ali lahko uporaba eteričnih olj tudi škodi?

Prva misel ljudi je, da vse, kar je naravno, ne škoduje. Pa vendar ni tako. Eterična olja so odlična izbira in čudovita pomoč narave, a le pod pogojem, da jih varno uporabljamo. Eterično olje je zelo potentna substanca, z več sto različnimi spojinami, kar je sicer velika prednost, saj imajo širok spekter delovanja, vendar je nujno potrebno upoštevati varnost. Eteričnih olj ne nanašamo neredčenih neposredno na kožo, saj lahko s tem pride tudi do opeklin oziroma poškodb kože. Vsa eterična olja je treba redčiti in to ne ne v vodi, ker v vodi niso topna. Najpogosteje jih redčimo v rastlinskih oljih ali alkoholu. Zelo pomembno je tudi, da eteričnih olj ne uživamo, ker so nekatera zelo toksična že v nizkih koncentracijah. Za oralno uporabo pri nas nimamo strokovnjakov, ki bi to predpisovali, kot je praksa v tujini. Tam se s tem ukvarjajo zdravniki, ki so za to posebej specializirani. Ne predstavljam si, da bi lahko nekdo, ki ni strokovnjak na tem področju, prevzel odgovornost ob tako nepremišljenem svetovanju. Žal pa poznamo tudi takšne primere, kjer je prišlo do neželenih učinkov, ravno zaradi neupoštevanja varnosti.

Pri katerih vsakodnevnih tegobah najbolj pomaga aromaterapija?

Aromaterapija je pri vsakodnevnih tegobah odlična izbira. Še vedno se največ uporablja pri prehladih in gripi, pri čemer so priporočljiva predvsem eterična olja, ki podpirajo imunski sistem, delujejo protivirusno, protibakterijsko in redčijo sluz, to so čajevec, evkaliptus, cedra, timijan, sivka, limona. Če imamo glavobol, bosta najboljša rešitev poprova meta in sivka. Pri bolečinah v sklepih in mišicah so izredno učinkovita eterična olja s protivnetnim in analgetičnim delovanjem, to so poprova meta, evkaliptus, nemška kamilica, prava sivka, geranija, zelenka in bosvelija, in tista, ki pospešijo prekrvitev, to so rožmarin, bor, črni poper in limonska trava. Ob utrujenosti in padcu motivacije pa največkrat posegamo po citrusnih vonjih, ki poskrbijo za dobro razpoloženje, to so bergamotka, pomaranča, limona, mandarina in grenivka. Če nam med delom primanjkuje elana in koncentracije, bo kombinacija eteričnih olj limone, rožmarina in poprove mete poskrbela za nov val svežine.

Ali aromaterapija blaži tudi kronične težave in katere?

Tudi pri kroničnih težavah je aromaterapija lahko v veliko pomoč oziroma prinese olajšanje nekaterih simptomov. Najpogosteje govorimo o kroničnih bolečinah v sklepih in mišicah, pri katerih uporabljamo eterična olja v raznih terapevtskih izdelkih. Gre za skrbno izbrana eterična olja, ki blažijo bolečino in vnetje, pospešijo prekrvitev in zmanjšujejo napetosti. V teh izdelkih, to so losjoni, kreme, mazila, balzami …, jih dodajamo v nižjih koncentracijah. Tak izdelek je poznan po svežem vonju, ki spominja na mentol.

Kako je mogoče aromaterapijo najbolj preprosto in učinkovito uporabljati?

Najpreprostejša uporaba je v prostoru. V ta namen veliko uporabljamo izparilnike, keramične s svečko, ali pa električne difuzorje, ki razpršijo delce vode in eteričnega olja v zrak. Če nimamo pri roki nič od naštetega, lahko kanemo eterično olje na papirnat robec, glino ali vato. S tem bomo ravno tako ustvarili prijetno ozračje. Naj le velja na začetku pravilo, da manj je več, prav tako pa je vsekakor treba upoštevati priporočila o varni uporabi eteričnih olj.