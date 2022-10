Kako lahko naturopatija pomaga starejšim?

Ali je naturopatija, ki spada med alternativno in komplementarno medicino, primerna za starejše?

Naturopatija deluje celostno in zdravi vzroke obolenj, predvsem počisti telo vnetij. Tretje življenjsko obdobje je zaznamovano zlasti s kroničnim vnetjem telesa, artritisom, revmo, fibromialgijo, bolečinami v križu, osteoporozo in drugimi boleznimi, povezanimi z vnetjem. Do vnetja v telesu pride zaradi zakisanosti ali zasluzenosti telesa. Zakisanost je recimo putika, zasluzenost pa ciste, polipi ... Zato je naturopatija vsekakor primerna tudi za starejše.

»Ko so organi, srce, ledvice itd., stari 70 let, človek potrebuje drugačna navodila in drugačen pristop h krepitvi telesa kot pri 40 letih, saj ima manj vitalne energije,« pravi Erika Brajnik.

Kako deluje?

Naturopati opazujemo predvsem govorico telesa, kje so disharmonije, neskladnosti. Opazujemo celo telo: podplate, šarenico, jezik, uho, hrbet, obraz. V naturopatiji poznamo celo vrsto naravnih tehnik prepoznavanja disharmonij v telesu in celo vrsto tehnik za njihovo uravnavanje. Telo se ustrezno prečisti, razkisa, razsluzi, remineralizira, okrepi energijo, kar je pač potrebno, ni pa vse za vsakogar. Vsak človek je individuum zase in naturopat to upošteva. Ena od tehnik za razsluzitev telesa je recimo moksanje, ena od tehnik za prepoznavanje disharmonij v telesu pa je iridologija.

Ali se starejši radi odločajo za naturopatijo?

Da, imam več kot 25.000 uporabnikov, od teh je polovica starejših. Odločajo se tudi za naturopatsko šolanje, najstarejša diplomirana naturopatinja ima 63 let. Naturopatija je hitra in učinkovita, deluje vzročnostno, pri tem upošteva trikotnik duh, duša in telo. Zato na človeka deluje tudi emocionalno, saj vsaka bolezen nosi v sebi svojo emocijo, strah, jezo, žalost, apatijo, paniko. V naturopatiji, tako kot pri ajurvedi, tradicionalni kitajski medicini in homeopatiji, poznamo različne konstitucije posameznikov z različnimi predispozicijami. Jetrni tip je jezljiv, ledvični tip je mentalen, pljučni tip je empatičen, srčni je veseljak, vranični tip pa se ne rodi kot tak, to postane v življenju, lahko se spoprijema z alzheimerjevo boleznijo, demenco, diabetesom, gastritisom.

V katerih primerih je naturopatija še posebno priporočljiva?

Vedno, ker sodeluje z uradno medicino, ni alternativa, krepi telo, da uradna terapija bolje deluje. Človek lahko vedno upošteva naturopatska načela, bodisi preventivno bodisi kurativno, pri akutnih, kroničnih in degenerativnih obolenjih. Uspešnost je 90-odstotna, če se drži navodil.

Ali pomaga tudi pri boleznih, kot je rak?

Da, saj izboljša krvno sliko, tako da se kemoterapija lahko nadaljuje. Z našim delovanjem so tudi onkologi zelo zadovoljni. Naturopati se zavedamo, da so za onkološke bolnike zelo nevarna vsa zelišča, ker lahko pridejo v interakcijo z močnimi farmakološkimi kurami, zato teh pri onkoloških bolnikih ne uporabljamo, še navaden žajbelj, kurkuma in ingver so odsvetovani.

Katere metode uporablja?

Hidroterapijo, masažo, moksanje, aurikoloterapijo, prehrano, floriterapijo, fitoterapijo, remineralizacijo, spagiriko. Naturopati za uravnavanje telesa uporabljamo mikroelemente in fitopripravke, ki tonificirajo telo, kar je primerno za vse, ki imajo malo vitalne energije, to pa je pogosto v tretjem življenjskem obdobju. Ko so organi, srce, ledvice itd., stari 70 let, človek potrebuje drugačna navodila in drugačen pristop h krepitvi telesa kot pri 40 letih, saj ima manj vitalne energije.

Ali naturopatija lahko škoduje?

Naturopat ne sme škoditi, vse terapije so tako naravnane, da ne škodijo. Tega se učimo tri leta v naturopatski šoli Saeka, ki jo je mednarodno priznala Svetovna naturopatska federacija. Na prvem mestu ne škodi (Primum non nocere) je del našega etičnega kodeksa. Združenje naturopatov Slovenije brezplačno izvaja naturopatske preglede na Zvezi paraplegikov Slovenije v Cerknici. Tam vsaka dva meseca ves dan izvajamo brezplačne naturopatske preglede, rezultati so odlični! Tako udejanjamo načelo humanosti, ki ga poudarjajo šamani po svetu: človek človeku brat pomaga brezplačno, da se karma profesije obrne in prečisti.